Россиянка Касаткина получила 11-й номер посева на US Open

Под первым номером в женской сетке посеяна румынка Симона Халеп. Шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс получила 17-й номер, что выше ее 26-го места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Организаторы US Open приняли во внимание то время, которое она пропустила из-за декрета.