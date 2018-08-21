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21 августа, источник: ТАСС

Россиянка Касаткина получила 11-й номер посева на US Open

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила 11-й номер посева на четвертом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Под первым номером в женской сетке посеяна румынка Симона Халеп. Шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс получила 17-й номер, что выше ее 26-го места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Организаторы US Open приняли во внимание то время, которое она пропустила из-за декрета.

В число сеяных вошли еще две россиянки — Мария Шарапова (22) и Анастасия Павлюченкова (27).

В мужской сетке первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Карен Хачанов посеян под 27-м номером.

US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.

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