Россиянка Касаткина получила 11-й номер посева на US Open
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила 11-й номер посева на четвертом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open. Об этом сообщает
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила 11-й номер посева на четвертом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open. Об этом сообщает
Под первым номером в женской сетке посеяна румынка Симона Халеп. Шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс получила 17-й номер, что выше ее 26-го места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Организаторы US Open приняли во внимание то время, которое она пропустила
В число сеяных вошли еще две россиянки — Мария Шарапова (22) и Анастасия Павлюченкова (27).
В мужской сетке первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Карен Хачанов посеян под 27-м номером.
US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.