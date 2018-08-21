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21 августа, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова победила на старте квалификации US Open

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (766-й номер мирового рейтинга) выиграла на старте квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого раунда Ольга Говорцова встречалась с немкой Сабин Лисицки (221) и победила — 6:4, 7:5. Без участия в квалификации на US Open сыграют четыре белорусские теннисистки: Арина Соболенко (25), Александра Саснович (37), Вера Лапко (70) и Виктория Азаренко (80).

У мужчин борьбу за выход в основной раунд последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» поведут три белоруса: Егор Герасимов (260) сыграет с россиянином Иваном Неделько (237), соперником Ильи Ивашко (100) будет японец Хироки Мория (200), Владимир Игнатик (208) встретится с французским теннисистом Стефаном Робером (136).

Чтобы пробиться в основную сетку US Open, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

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