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02:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев в двух сетах обыграл де Минора во 2-м круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Даниил Медведев пробился в 1/8 финала турнира категории ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, обыграв австралийца Алекса де Минора (15) в двух партиях — 6:3, 6:3.

Счёт личных встреч теперь 2−0 в пользу Медведева. В начале этого сезона он побеждал де Минора в финале турнира в Сиднее.

Поединок продолжался полтора часа. Медведев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету де Минора 2 подачи навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующим соперником Даниила станет либо молдаванин Раду Албот (Q), либо аргентинец Гидо Андреоцци (LL).

Также в третий круг вышли итальянец Маттео Берреттини, победивший грузина Николоза Басилашвили (10) со счётом 7:5, 6:3, и немец Петер Гоёвчик (16), который обыграл аргентинца Орасио Себальоса в трёх сетах — 6:4, 6:7 (4:7), 6:1.

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