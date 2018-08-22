Медведев в двух сетах обыграл де Минора во 2-м круге турнира в Уинстон-Сейлеме

Счёт личных встреч теперь 2−0 в пользу Медведева. В начале этого сезона он побеждал де Минора в финале турнира в Сиднее.



Поединок продолжался полтора часа. Медведев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету де Минора 2 подачи навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Следующим соперником Даниила станет либо молдаванин Раду Албот (Q), либо аргентинец Гидо Андреоцци (LL).



Также в третий круг вышли итальянец Маттео Берреттини, победивший грузина Николоза Басилашвили (10) со счётом 7:5, 6:3, и немец Петер Гоёвчик (16), который обыграл аргентинца Орасио Себальоса в трёх сетах — 6:4, 6:7 (4:7), 6:1.