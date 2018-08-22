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08:04 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-первая ракетка мира Лендл будет тренировать Зверева

Бывшая первая ракетка мира, чехословацкий и американский теннисист Иван Лендл начнет тренировать немецкого спортсмена Александра Зверева, об этом в своем твиттере сообщил менеджер Лендла Джерри Соломон.

Источник: Reuters

Зверев и Лендл начнут сотрудничество на постоянной основе с турнира с US Open — 2018.

Лендл был тренером Энди Маррея, который выиграл три турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой в 2016 году.

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Рекорд для Зверева — это третья строчка, с которой он сместился на нынешнюю четвертую, потому что не смог защитить титул в прошлом году, проиграв на турнире «Мастерс» в Канаде. Также немецкий теннисист пока не проходил дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».

Лендл тренировал Зверева, но тогда работа велась на временных условиях.

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