Экс-первая ракетка мира Лендл будет тренировать Зверева

Лендл был тренером Энди Маррея, который выиграл три турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой в 2016 году.

Рекорд для Зверева — это третья строчка, с которой он сместился на нынешнюю четвертую, потому что не смог защитить титул в прошлом году, проиграв на турнире «Мастерс» в Канаде. Также немецкий теннисист пока не проходил дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема».