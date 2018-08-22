Александра Саснович уступила на теннисном турнире в Нью-Хейвене
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (37-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в четвертьфинал турнира в американском
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (37-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в четвертьфинал турнира в американском
В напряженном поединке 1/8 финала Александра уступила шестой ракетке планеты Каролин Гарсии из Франции — 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Встреча продолжалась три часа.
Еще одна белоруска Арина Соболенко (25) в борьбе за выход в четвертьфинал встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (24).
В квалификации открытого чемпионата США успешно стартовала Ольга Говорцова (766), победившая немецкую теннисистку Сабин Лисицки (221) — 6:4, 7:5.
У мужчин белорус Егор Герасимов (260) обыграл россиянина Ивана Неделько (237) — 6:4, 6:4.