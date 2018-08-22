Александра Саснович уступила на теннисном турнире в Нью-Хейвене

В напряженном поединке 1/8 финала Александра уступила шестой ракетке планеты Каролин Гарсии из Франции — 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Встреча продолжалась три часа.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Хейвене

Еще одна белоруска Арина Соболенко (25) в борьбе за выход в четвертьфинал встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (24).