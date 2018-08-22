Ольга Говорцова: Сначала я не собиралась возвращаться в спорт после рождения ребенка
Беларуска Ольга Говорцова рассказала, почему решила вернуться в теннис после рождения ребёнка.
Беларуска Ольга Говорцова рассказала, почему решила вернуться в теннис после рождения ребёнка.
«Это просто невероятно, моя жизнь полностью изменилась. Сначала я не собиралась возвращаться в спорт, но после длительного перерыва и отдыха изменила своё решение. Теперь я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я выступила на нескольких турнирах ITF, теперь играю в квалификации US Open.
Я хочу подняться на рекордно высокое для себя место в рейтинге. В