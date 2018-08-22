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14:53 (мск), источник: GoTennis.ru

Ольга Говорцова: Сначала я не собиралась возвращаться в спорт после рождения ребенка

Беларуска Ольга Говорцова рассказала, почему решила вернуться в теннис после рождения ребёнка.

«Это просто невероятно, моя жизнь полностью изменилась. Сначала я не собиралась возвращаться в спорт, но после длительного перерыва и отдыха изменила своё решение. Теперь я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я выступила на нескольких турнирах ITF, теперь играю в квалификации US Open.

Я хочу подняться на рекордно высокое для себя место в рейтинге. В WTA-Туре уже выступают несколько матерей — Серена, Вика Азаренко и Мэнди Минелла, с которой мы дружим. Это служит источником вдохновения. Думаю, многие девушки последуют нашему примеру, — приводит слова Говорцовой пресс-служба WTA.

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