Азиада-2018. Бублик и Евсеев вышли в полуфинал Азиатских игр
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев вышли в полуфинал парного турнира на Азиатских играх, сообщает Prosports.kz.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев вышли в полуфинал парного турнира на Азиатских играх, сообщает Prosports.kz.
Соперниками казахстанцев в матче четвертьфинала были теннисисты из Индии Сумит Нагал и Рамкумар Раманатан.
Бублик и Евсеев одержали победу в матче со счетом 5:7, 6:4, 10:2.
Соперниками казахстанцев в полуфинале будут японцы Йосуке Ватануке и Уя Ито.
Полуфинальный матч состоится 23 августа.