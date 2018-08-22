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14:58 (мск), источник: Prosports.kz

Азиада-2018. Бублик и Евсеев вышли в полуфинал Азиатских игр

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев вышли в полуфинал парного турнира на Азиатских играх, сообщает Prosports.kz.

Соперниками казахстанцев в матче четвертьфинала были теннисисты из Индии Сумит Нагал и Рамкумар Раманатан.

Бублик и Евсеев одержали победу в матче со счетом 5:7, 6:4, 10:2.

Соперниками казахстанцев в полуфинале будут японцы Йосуке Ватануке и Уя Ито.

Полуфинальный матч состоится 23 августа.

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