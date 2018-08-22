Федерер намекнул на продолжение карьеры в 2019 году

За время более, чем десятилетней работы с Nike Федерер принимал активное участие в разработке экипировки, выпускаемой под его именем. После подписания контракта с Uniqlo Роджер продолжает работу над дизайном.

«Мы уже провели несколько встреч две недели назад. Сейчас мы работаем над техническими аспектами экипировки и её цветами. Мы не успели многое сделать, но у нас ещё есть время. Прежде всего форма должна быть удобна для спортсмена. Планирование на 2019 год уже началось», — цитирует Федерера Tennis World USA.