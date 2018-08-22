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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер намекнул на продолжение карьеры в 2019 году

37-летний швейцарец Роджер Федерер успокоил собственных фанатов, намекнув на продолжение карьеры в 2019 году.

Источник: Reuters

За время более, чем десятилетней работы с Nike Федерер принимал активное участие в разработке экипировки, выпускаемой под его именем. После подписания контракта с Uniqlo Роджер продолжает работу над дизайном.

«Мы уже провели несколько встреч две недели назад. Сейчас мы работаем над техническими аспектами экипировки и её цветами. Мы не успели многое сделать, но у нас ещё есть время. Прежде всего форма должна быть удобна для спортсмена. Планирование на 2019 год уже началось», — цитирует Федерера Tennis World USA.

В данный момент Роджер находится в Нью-Йорке, где готовится к заключительному в сезоне турниру «Большого шлема» US Open.

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