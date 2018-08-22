Шарапова беднеет на глазах

Источник: instagram.com/mariasharapova

Американский журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, который на сей раз затрагивает период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Многолетний лидер этого топ-листа Мария Шарапова неожиданно заняла в нем лишь пятое место, уступив не только свой давней сопернице Серене Уильямс, но и другим звездным теннисисткам — Каролин Возняцки, Слоан Стивенс и Гарбинье Мугурусе. Доход россиянки эксперты оценили в 10,5 миллиона долларов. Это самый низкий показатель для Марии со времени ее появления в рейтинге в 2005 году. Конечно, если не считать прошлого года, когда Forbes намеренно оставил ее за бортом супердесятки из-за допингового скандала.

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СПОРТ — НА ВТОРОМ ПЛАНЕ

Составители рейтинга уточняют, что миллион долларов Шарапова заработала на корте (это открытые данные, хотя они и не включат в себя бонусных выплат за участие в коммерческих и выставочных турнирах). Спонсорские контракты принесли нашей теннисистке 9,5 миллиона долларов. Последнее говорит о существенном снижении «рекламной емкости» нашей суперзвезды, ведь в лучшие годы она зарабатывала вне спорта до 20 миллионов. Коммерческие доходы нынешнего лидера рейтинга — Серены Уильямс — оценены в 18 миллионов долларов, при том, что большую часть года она не играла из-за беременности и рождения ребенка.

Вообще, спортивные успехи никогда не были для экспертов Forbes ключевым показателем. Например, гольфист Тайгер Вудс много лет подряд именовался самым высокодоходным спортсменом, не показывая суперрезультатов, имея проблемы со здоровьем и проходя через скандалы в частной жизни. С учетом последнего можно предположить, что и допинговый скандал с Шараповой не был решающим фактором, который привел к резкому падению ее доходов. Да, от Марии отвернулись некоторые из спонсоров, но основной «рекламный портфель» она сохранила. Другой разговор, что уровень рекламных выплат в силу многих обстоятельств пошел на убыль.

Мария ШАРАПОВА в рейтинге Forbes | Источник: Спорт-Экспресс

МАШИНА ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Если суммировать цифры доходов российской теннисистки, озвученные в Forbes за последние 13 лет, получится больше 300 миллионов долларов. Конечно, эту сумму не стоит воспринимать буквально — ведь нам неизвестны статьи расходов спортсменки, налоговые отчисления, процент компании IMG и прочие детали. Однако очевидно, что в данный момент Мария насытилась теннисом не только как игрой, но и как источником дохода. Она держала титул самой высокооплачиваемой спортсменки мира 11 лет, и явно заработала на всю оставшуюся жизнь. А инерции звездного имени Шараповой хватит, чтобы обеспечить ее детей, внуков и правнуков. Но пик сверхдоходов Марии остался позади, если, конечно, она не раскрутит свой конфетный бизнес до космического уровня.

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Мы были свидетелями того, как некоторые спортсмены за пару лет спускали огромные состояния. Но Шарапова навряд ли пойдет по этой скользкой дорожке, и фраза «становится беднее» в ее отношении в данный момент является большой натяжкой. Для 99,9 процентов атлетов мира доходы в 10 миллионов или даже в один миллион в год — недостижимая мечта. Но Мария больше не «машина для зарабатывания денег» — одна выборочно участвует в турнирах, не стесняется демонстрировать интересы за пределами тенниса и, скорее всего, больше не форсирует подписание коммерческих контрактов. Бизнес-проект под названием «Шарапова» постепенно сворачивается, и теперь мы увидим выдающуюся спортсменку совсем с другой стороны.

Помимо всего прочего, сообщения Forbes не следует принимать близко к сердцу. Все подобные рейтинги — не более, чем игра, хоть и имеющая серьезную основу. А тот факт, что с 1998 года по главе рейтинга оказываются исключительно теннисистки и что в нынешнем рейтинге 8 из 10 спортсменок представляют теннис, говорит не только о том, что это — самый высокодоходный женский вид спорта, но и что анализировать доходы теннисисток удобнее всего. Американскому изданию не очень интересно разбирать состояния спортсменов, получающих деньги за пределами США и тех видах спорта, которые не слишком раскручены за океаном. И это касается не только женской «супердесятки», но и всех остальных рейтингов спортивных богатеев.