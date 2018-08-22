Владимир Игнатик вышел во второй круг квалификации US Open
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Игнатик (208-й номер АТР) победил на старте открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Игнатик (208-й номер АТР) победил на старте открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке он обыграл в двух сетах француза Стефана Робера (136) — 7:5, 6:1.
Ранее еще один белорус Егор Герасимов также успешно преодолел первый квалификационный барьер.
Илья Ивашко (100) в первом раунде встречается с японцем Хироки Мория (200).