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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Квитова обыграла Дияс во втором круге турнира в Нью-Хэйвене

Чешка Петра Квитова (3) в трёх партиях победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (Q) во втором круге турнира категории Premier в Нью-Хэйвене — 6:1, 5:7, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Квитова выполнила 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Диас 2 подачи навылет, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал турнира Петра сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая вышла в ¼ финала на отказе Йоханны Конты.

Также в ¼ финала вышла пуэрториканка Моника Пуиг (Q), обыгравшая эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3.

Соревнования в Нью-Хэйвене завершатся в субботу, 25 августа. В понедельник, 27 августа, стартует последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open.

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