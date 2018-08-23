Квитова обыграла Дияс во втором круге турнира в Нью-Хэйвене
Чешка Петра Квитова (3) в трёх партиях победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (Q) во втором круге турнира категории Premier в
Чешка Петра Квитова (3) в трёх партиях победила представительницу Казахстана Зарину Дияс (Q) во втором круге турнира категории Premier в
Поединок продолжался 1 час 58 минут. Квитова выполнила 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7
За выход в полуфинал турнира Петра сыграет с испанкой Карлой
Также в ¼ финала вышла пуэрториканка Моника Пуиг (Q), обыгравшая эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3.
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