Квитова обыграла Дияс во втором круге турнира в Нью-Хэйвене

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Квитова выполнила 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Диас 2 подачи навылет, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал турнира Петра сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая вышла в ¼ финала на отказе Йоханны Конты.

Также в ¼ финала вышла пуэрториканка Моника Пуиг (Q), обыгравшая эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3.