Хромачёва в двух сетах уступила Рус в квалификации US Open
Россиянка Ирина Хромачёва потерпела поражение в первом круге квалификации US Open, уступив голландке Аранче Рус (7) в двух партиях — 6:7 (3:7), 3:6.
Россиянка Ирина Хромачёва потерпела поражение в первом круге квалификации US Open, уступив голландке Аранче Рус (7) в двух партиях — 6:7 (3:7), 3:6.
По личным встречам Рус повела со счётом 2−0.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Рус выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 2
Следующей соперницей Аранчи станет Елена Рыбакина — российская теннисистка, этим летом перешедшая под флаг Казахстана. Она в первом круге победила американку Ирину Фалькони.
Матчи основной сетки US Open стартуют в понедельник, 27 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира.