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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Хромачёва в двух сетах уступила Рус в квалификации US Open

Россиянка Ирина Хромачёва потерпела поражение в первом круге квалификации US Open, уступив голландке Аранче Рус (7) в двух партиях — 6:7 (3:7), 3:6.

По личным встречам Рус повела со счётом 2−0.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Рус выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Хромачёвой также 2 подачи навылет и 3 двойные. Она реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

Следующей соперницей Аранчи станет Елена Рыбакина — российская теннисистка, этим летом перешедшая под флаг Казахстана. Она в первом круге победила американку Ирину Фалькони.

Матчи основной сетки US Open стартуют в понедельник, 27 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс, третья ракетка мира.

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