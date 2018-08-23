Хромачёва в двух сетах уступила Рус в квалификации US Open

По личным встречам Рус повела со счётом 2−0.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Рус выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Хромачёвой также 2 подачи навылет и 3 двойные. Она реализовала 1 брейк-пойнт из 3.



Следующей соперницей Аранчи станет Елена Рыбакина — российская теннисистка, этим летом перешедшая под флаг Казахстана. Она в первом круге победила американку Ирину Фалькони.