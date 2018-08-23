Арина Соболенко пробилась в ¼ финала теннисного турнира в Нью-Хейвене

В 1/8 финала Арина Соболенко победила в трехсетовом поединке представительницу Австралии Дарью Гаврилову (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Теперь в борьбе за выход в полуфинал Арина сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (43).

Во втором раунде квалификации открытого чемпионата США белоруска Ольга Говорцова (766) сегодня встретится с француженкой Феоной Ферро (130). У мужчин Егор Герасимов (260) сыграет с поляком Хубертом Гуркачем (103), а Владимир Игнатик (208) будет соперничать с британцем Лиамом Броди (239).