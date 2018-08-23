Чхун Хён сыграет с Карреньо-Бустой в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме
Южнокореец Чхун Хён (6) в трёх сетах победил итальянца Маттео Берреттини в матче 1/8 финала турнира категории ATP 250 в
Южнокореец Чхун Хён (6) в трёх сетах победил итальянца Маттео Берреттини в матче 1/8 финала турнира категории ATP 250 в
Ранее теннисисты друг с другом не встречались.
Поединок продолжался 1 час 48 минут. Чхун выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2
За выход в полуфинал южнокорейский теннисист поспорит с испанцем Пабло
Также в четвертьфинал вышли американец Стив Джонсон (8), победивший испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:4, и японец Таро Дэниэл, обыгравший немца Доминика Кёпфера (LL) на двух