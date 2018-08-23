Чхун Хён сыграет с Карреньо-Бустой в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме

Ранее теннисисты друг с другом не встречались.



Поединок продолжался 1 час 48 минут. Чхун выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Берреттини 2 подачи навылет, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в полуфинал южнокорейский теннисист поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (2), который победил немца Петера Гоёвчика (16) — 6:2, 7:6 (7:5).



Также в четвертьфинал вышли американец Стив Джонсон (8), победивший испанца Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:4, и японец Таро Дэниэл, обыгравший немца Доминика Кёпфера (LL) на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).