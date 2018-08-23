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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

Мирный и Освальд проиграли на старте теннисного турнира в США

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд неудачно выступили на турнире в американском Винстон-Салеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

В первом раунде парного разряда Мирный и Освальд уступили новозеландско-пакистанскому тандему Артем Ситак / Айсам-уль-Хак Куреши — 3:6, 5:7, 3:10.

На следующей неделе Максим Мирный и Филипп Освальд примут старт на последнем в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США, который пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.

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