Мирный и Освальд проиграли на старте теннисного турнира в США
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд неудачно выступили на турнире в американском
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд неудачно выступили на турнире в американском
В первом раунде парного разряда Мирный и Освальд уступили
На следующей неделе Максим Мирный и Филипп Освальд примут старт на последнем в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США, который пройдет в