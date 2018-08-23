Казахстанские теннисисты поборются за «золото» Азиады-2018

Теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев успешно выступили в полуфинале в парном разряде, обыграв японский дуэт Ёсуке Ватануки/Юя Ито — 6:4, 6:7, 10:7. В финале они сразятся за золотые медали с индийскими парниками — Роханом Бопанной и Дивиджем Шараном. Решающий матч состоится завтра, 24 августа.