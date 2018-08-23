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17:13 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские теннисисты поборются за «золото» Азиады-2018

В Джакарте и Палембанге (Индонезия) продолжаются Азиатские игры-2018, в которых участвуют и казахстанские спортсмены, сообщает Sports.kz.

Теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев успешно выступили в полуфинале в парном разряде, обыграв японский дуэт Ёсуке Ватануки/Юя Ито — 6:4, 6:7, 10:7. В финале они сразятся за золотые медали с индийскими парниками — Роханом Бопанной и Дивиджем Шараном. Решающий матч состоится завтра, 24 августа.

До полуфинала по ходу турнира Бублик и Евсеев победили дуэты Гунбурд Батжаргал/Ангараг Сандаг (Монголия) — 6:2, 6:1, Ли Чжэ/Ву Ди (Китай) — 6:4, 7:6 и Сумит Нагал/Рамкумар Раманатхан (Индия) — 5:7, 6:4, 10:2.

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