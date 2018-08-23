Борис Беккер: Шарапова стала очень нестабильной

Источник: AFP 2018

Бывшая первая ракетка мира, а ныне — комментатор телеканалов Eurosport — Борис Беккер дал свой прогноз на последний в сезоне турнир «Большого шлема», который стартует 27 августа в Нью-Йорке.

Читайте также Шарапова беднеет на глазах

— Что вы думаете о перспективах российских теннисистов в Нью-Йорке?

— Мне очень нравится стиль Хачанова. Это один из тех молодых теннисистов, которые обладают большим талантом и правильным складом ума, чтобы войти в десятку лучших уже очень скоро. Еще мне нравится Рублев. Он получил небольшую травму в этом году, но его стиль мне тоже импонирует. Эти два теннисиста способны выйти на первые строчки мировых рейтингов и много добиться на крупнейших турнирах.

Что касается женщин, очень хороша Дарья Касаткина, она идет в правильном направлении. Это «гроза фаворитов», она всегда хорошо себя показывает, когда находится в позиции аутсайдера, но у нее есть небольшая проблема со стабильностью, когда она играет на более высоком уровне. Но это опыт, и он со временем придет.

Шарапова очень хорошо сыграла на Открытом чемпионате Франции, а потом очень быстро распрощалась с Уимблдоном. Так что я не уверен насчет ее возвращения или ее перспектив. Конечно, это чемпионка, обладающая и опытом, и характером, но она стала очень нестабильной, так что я не знаю, как она настроена сейчас.

«БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» БОЛЬШЕ НЕТ

— Все игроки мужской «большой четверки» приедут в Нью-Йорк. Следует ли нам ожидать, что все они пройдут далеко и один из них 9 сентября получит чемпионский титул?

— Кого бы вы называете «большой четверкой» сегодня? Мне кажется, нам стоит называть их по-другому. Моим фаворитом в Нью-Йорке является Надаль. Это первая ракетка мира, у него просто невероятный сезон. Следующим после Надаля я бы назвал Джоковича. Его победа на Уимблдоне была потрясающей. Есть еще Федерер, он дольше отдыхал этим летом, чем я ожидал, но, учитывая поддержку нью-йоркской публики, он тоже будет одним из фаворитов. Я бы хотел назвать еще Зверева и Дель Потро, учитывая прошедший год и то, как они играют на харде. Дель Потро уже выигрывал Открытый чемпионат США. И хотя Зверев еще никогда не пробивался далеко на этом чемпионате, я надеюсь, что они оба хорошо себя покажут здесь.

— Каковы шансы таких игроков как Циципас, который сейчас в прекрасной форме, или Кевин Андерсон, который всех удивляет год за годом? Сможет ли «темная лошадка» выиграть турнир?

— Вы назвали двух игроков, против которых сейчас никто не хочет играть. Кевин Андерсон добился успеха на Открытом чемпионате США в прошлом году, дошел до финала на Уимблдоне, хорошо играл в Канаде, и находится сейчас в оптимальной форме. И есть еще юный Циципас, 19-летний теннисист, который побеждает игроков из десятки лучших как нечего делать. Он сейчас в прекрасной форме, играет с большим воодушевлением, обладает хорошей интуицией, так что у него есть все шансы.

Однако никогда не знаешь, кто может нас удивить. У нас уже не будет «большой четверки», и юные игроки возьмут свое.

— Зверев будет доминировать на корте после ухода Федерера и Надаля? Сможет ли он завоевать столько же чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема»?

— Любому игроку сложно добиться такого же успеха, как эти две легенды — Федерер и Надаль. Конечно, Зверев способен доминировать в последующие несколько лет, но победа на 17−20 мейджорах — это невероятно. Я не думаю, что этот рекорд будет повторен. Но придет время, когда Зверев выиграет свой первый крупный турнир. Когда Кирьос и Циципас, и парочка юных российских теннисистов начнут играть лучше. Хачанов хорош и Рублев хорош. Это просто вопрос времени, и один из этих ребят выиграет свой первый большой турнир.

СЕРЕНА ДОБЬЕТСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

— Если говорить о женщинах, у нас было семь разных победительниц турнира «Большого шлема» подряд, включая четырех теннисисток, которые завоевали этот титул в первый раз. Станет ли победителем новичок или более опытный игрок?

— Это интересная статистика, на нее можно посмотреть с двух сторон. В женском теннисе есть большой элемент неожиданности. В то же время, лучшим теннисисткам не хватает стабильности. Я был рад, когда Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, но это должно было случиться уже очень давно. Я был очень рад и тому, что Кербер выиграла на Уимблдоне, но немного странно, что это происходит только сейчас. Однако это разжигает интерес, и никогда не знаешь, кто выиграет. Так что в женском турнире гораздо больше пространства для маневра, чем в мужском.

— Что вы думаете о Серене Уильямс? Она хорошо показала себя на Уимблдоне, но после этого испытывала проблемы на харде. Есть ли у нее шансы на этом US Open?