Состоялась жеребьёвка женского турнира US Open
Стали известны результаты жеребьёвки женских соревнований четвёртого «мэйджора» сезона — US Open.
Стали известны результаты жеребьёвки женских соревнований четвёртого «мэйджора» сезона — US Open.
Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в стартовом матче сыграет с эстонкой Кайей Канепи. Получившая второй номер посева датчанка Каролин Возняцки в первом раунде соревнований встретится с австралийкой Самантой Стосур.
Посеянная третьей действующая чемпионка Слоан Стивенс сразится с россиянкой Евгений Родиной. Наконец, четвёртая ракетка турнира, немка Анжелик Кербер, также получила в соперницы по стартовому раунду россиянку — Маргариту Гаспарян.
Что касается других российских теннисисток, то Мария Шарапова сыграет с одной из победительниц квалификации, Наталья Вихлянцева — с американкой Ваней Кинг, Екатерина Александрова — с Се
Анастасия Павлюченкова будет противостоять шведке Ребекке Петерсон, Дарья Касаткина — венгерке Тимеа Бабош, а Екатерина Макарова и Анна Блинкова — «квалифайерам».