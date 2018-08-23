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22:14 (мск), источник: GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка женского турнира US Open

Стали известны результаты жеребьёвки женских соревнований четвёртого «мэйджора» сезона — US Open.

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Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп в стартовом матче сыграет с эстонкой Кайей Канепи. Получившая второй номер посева датчанка Каролин Возняцки в первом раунде соревнований встретится с австралийкой Самантой Стосур.

Посеянная третьей действующая чемпионка Слоан Стивенс сразится с россиянкой Евгений Родиной. Наконец, четвёртая ракетка турнира, немка Анжелик Кербер, также получила в соперницы по стартовому раунду россиянку — Маргариту Гаспарян.

Что касается других российских теннисисток, то Мария Шарапова сыграет с одной из победительниц квалификации, Наталья Вихлянцева — с американкой Ваней Кинг, Екатерина Александрова — с Се Су-Вей из Тайваня, а Светлана Кузнецова — с ещё одной представительницей США Винус Уильямс.

Анастасия Павлюченкова будет противостоять шведке Ребекке Петерсон, Дарья Касаткина — венгерке Тимеа Бабош, а Екатерина Макарова и Анна Блинкова — «квалифайерам».

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