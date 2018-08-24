Теннисист Медведев стал полуфиналистом турнира в американском Уинстон-Сейлеме

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой российского теннисиста со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Матч стал вторым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь в активе каждого теннисиста по одной победе.

В следующей стадии Медведев сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили) — Таро Даниэль (Япония). Чилиец посеян на турнире под 14-м номером. Медведев и Даниэль номеров посева не имеют. Во втором полуфинале встретятся Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Стив Джонсон (США, 8).

Соревнования проводятся с 2011 года. Ранее турнир был совмещен с женским и проходил в Нью-Хейвене, однако из-за потери титульного спорнсора стал проводиться в Уинстон- Сейлеме. Дважды трофей турнира выигрывал Джон Изнер (2011, 2012). Еще по разу побеждали Юрген Мельцер (Австрия, 2013), Лукаш Росол (Чехия, 2014), Кевин Андерсон (ЮАР, 2015), Пабло Карреньо Буста (Испания, 2016) и Роберто Баутиста Агут (Испания, 2017).