Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Олимпик Д
Шахтер Д
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Еврокубки
23.08
Русенборг3
Шкендия1
Футбол. Еврокубки
23.08
Гент0
Бордо0
Футбол. Еврокубки
23.08
Рейнджерс1
Уфа0
Футбол. Еврокубки
23.08
Олимпия Л0
Спартак Тр2
Футбол. Еврокубки
23.08
Партизан1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
23.08
Рапид В3
Стяуа1
Футбол. Еврокубки
23.08
Генк5
Бреннбю2
Футбол. Еврокубки
23.08
Заря Лг0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
23.08
Дюделанж2
ЧФР0
Футбол. Еврокубки
23.08
Базель3
Аполлон2
Футбол. Еврокубки
23.08
Аталанта0
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
23.08
Олимпиакос П3
Бернли1
Футбол. Еврокубки
23.08
Мальме2
Мидтьюлланн2
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
8Юрий Жирков. Карьера в фото
09:44 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Медведев стал полуфиналистом турнира в американском Уинстон-Сейлеме

ТАСС, 24 августа. Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Уинстон-Сейлеме (США) обыграл американца Райана Харрисона и вышел в полуфинал. Призовой фонд соревнований составляет $691 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой российского теннисиста со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Матч стал вторым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь в активе каждого теннисиста по одной победе.

В следующей стадии Медведев сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили) — Таро Даниэль (Япония). Чилиец посеян на турнире под 14-м номером. Медведев и Даниэль номеров посева не имеют. Во втором полуфинале встретятся Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Стив Джонсон (США, 8).

Соревнования проводятся с 2011 года. Ранее турнир был совмещен с женским и проходил в Нью-Хейвене, однако из-за потери титульного спорнсора стал проводиться в Уинстон- Сейлеме. Дважды трофей турнира выигрывал Джон Изнер (2011, 2012). Еще по разу побеждали Юрген Мельцер (Австрия, 2013), Лукаш Росол (Чехия, 2014), Кевин Андерсон (ЮАР, 2015), Пабло Карреньо Буста (Испания, 2016) и Роберто Баутиста Агут (Испания, 2017).

Соревнования в Уинстон-Сейлеме завершатся 25 августа.

 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться
Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет
Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Родственники Шумахера: Михаэль плачет, когда видит природу
СМИ: Зидан остается запасным вариантом для «МЮ»
Сезон чемпионата Германии стартует матчем с участием «Баварии»
Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча с «Уфой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь