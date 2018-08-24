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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисистки выиграли «бронзу» в парном разряде на Азиаде-2018

Теннисистки Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина принесли Казахстану бронзовую медаль летних Азиатских игр в женском парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девушки остановили борьбу на стадии ½-й. Их соперницами по полуфиналу были представительницы китайского Тайбея Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань. Казахстанские теннисистки уступили в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Теперь на счету Казахстана 27 медалей на Азиаде-2018, из которых две золотые, шесть серебряных и 19 бронзовых.

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