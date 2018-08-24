Определились соперницы белорусских теннисисток на старте US Open

На старте женского одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) встретится с американкой Даниэль Коллинс (36), Александра Саснович (37) сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (43), Вера Лапко (70) поспорит с украинкой Екатериной Бондаренко (84), Виктория Азаренко (80) будет соперничать со словачкой Викторией Кужмовой (56).