Теннисисты Бублик и Евсеев принесли Казахстану «серебро» Азиады в парном разряде
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев проиграли в финале парного разряда на проходящей в Джакарте Азиаде-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев проиграли в финале парного разряда на проходящей в Джакарте Азиаде-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Обидчиками казахстанцев стали представители Индии Рохан Манчанда Бопанна и Дивиж Шаран. Встреча продолжалась чуть менее часа. Бублик и Евсеев уступили в двух сетах со счетом 3:6, 4:6, став обладателями «серебра».
Напомним, обладателями «бронзы» в женском парном разряде сегодня стали казахстанские теннисистки Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина.
На счету Казахстана 28 медалей на Азиаде-2018, из которых две золотые, семь серебряных и 19 бронзовых.