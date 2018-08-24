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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Теннисисты Бублик и Евсеев принесли Казахстану «серебро» Азиады в парном разряде

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Денис Евсеев проиграли в финале парного разряда на проходящей в Джакарте Азиаде-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обидчиками казахстанцев стали представители Индии Рохан Манчанда Бопанна и Дивиж Шаран. Встреча продолжалась чуть менее часа. Бублик и Евсеев уступили в двух сетах со счетом 3:6, 4:6, став обладателями «серебра».

Напомним, обладателями «бронзы» в женском парном разряде сегодня стали казахстанские теннисистки Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина.

На счету Казахстана 28 медалей на Азиаде-2018, из которых две золотые, семь серебряных и 19 бронзовых.

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