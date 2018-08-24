Теннисисты Бублик и Евсеев принесли Казахстану «серебро» Азиады в парном разряде

Обидчиками казахстанцев стали представители Индии Рохан Манчанда Бопанна и Дивиж Шаран. Встреча продолжалась чуть менее часа. Бублик и Евсеев уступили в двух сетах со счетом 3:6, 4:6, став обладателями «серебра».

Напомним, обладателями «бронзы» в женском парном разряде сегодня стали казахстанские теннисистки Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина.