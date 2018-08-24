Призовой фонд Кубка Федерации вырастет вдвое в 2019 году

Как отмечается на официальном сайте ITF, 16 команд-участниц первой и второй Мировых групп в следующем сезоне поспорят за 7,5 миллиона долларов (в 2018 году фонд составлял 3,7 миллиона).

Кроме того, в 2019 году команды получат возможность заявлять по пять игроков на матч, а в третьем сете при счете 6:6 будет играться тай-брейк.