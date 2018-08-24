Призовой фонд Кубка Федерации вырастет вдвое в 2019 году
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Международная теннисная федерация (ITF) объявила о двукратном увеличении призового фонда главного турнира среди женских сборных — Кубка Федерации — в 2019 году.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Международная теннисная федерация (ITF) объявила о двукратном увеличении призового фонда главного турнира среди женских сборных — Кубка Федерации — в 2019 году.
Как отмечается на официальном сайте ITF, 16
Кроме того, в 2019 году команды получат возможность заявлять по пять игроков на матч, а в третьем сете при счете 6:6 будет играться
Действующим обладателем трофея является сборная США, российская команда побеждала в турнире четыре раза.