Звонарева отыграла пять матчболов и вышла в основную сетку US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева в финале квалификации обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Россиянка в третьем сете отыграла пять матчболов.

Ранее в финале квалификации другие россиянки Анастасия Потапова и Софья Жук проиграли свои матчи и не попали в основную сетку US Open.