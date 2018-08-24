Звонарева отыграла пять матчболов и вышла в основную сетку US Open
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Российская теннисистка Вера Звонарева в финале квалификации обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Россиянка в третьем сете отыграла пять матчболов.
Ранее в финале квалификации другие россиянки Анастасия Потапова и Софья Жук проиграли свои матчи и не попали в основную сетку US Open.