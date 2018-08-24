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24 августа, источник: Советский спорт

Звонарева отыграла пять матчболов и вышла в основную сетку US Open

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 27 августа по 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка Вера Звонарева в финале квалификации обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Россиянка в третьем сете отыграла пять матчболов.

Ранее в финале квалификации другие россиянки Анастасия Потапова и Софья Жук проиграли свои матчи и не попали в основную сетку US Open.

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