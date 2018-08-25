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10:29 (мск), источник: ТАСС

Медведев вышел в финал теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме

ТАСС, 25 августа. Россиянин Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Уинстон-Сейлеме (США) обыграл японца Таро Даниэля и вышел в финал. Призовой фонд соревнований составляет $691 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:1, 6:1. Матч стал вторым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Победы в обеих встречах одержал россиянин.

В решающем матче Медведев сыграет со Стивом Джонсоном (США, 8). Россиянин номера посева на турнире не имеет.

Соревнования проводятся с 2011 года. Ранее турнир был совмещен с женским и проходил в Нью-Хейвене, однако из-за потери титульного спорнсора стал проводиться в Уинстон- Сейлеме. Дважды трофей соревнований выигрывал Джон Изнер (2011, 2012). Еще по разу побеждали Юрген Мельцер (Австрия, 2013), Лукаш Росол (Чехия, 2014), Кевин Андерсон (ЮАР, 2015), Карреньо Буста (Испания, 2016) и Роберто Баутиста Агут (Испания, 2017).

Турнир в Уинстон-Сейлеме завершатся 25 августа.

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