Медведев вышел в финал теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме
ТАСС, 25 августа. Россиянин Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в
ТАСС, 25 августа. Россиянин Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в
Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:1, 6:1. Матч стал вторым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Победы в обеих встречах одержал россиянин.
В решающем матче Медведев сыграет со Стивом Джонсоном (США, 8). Россиянин номера посева на турнире не имеет.
Соревнования проводятся с 2011 года. Ранее турнир был совмещен с женским и проходил в
Турнир в