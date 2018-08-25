Медведев вышел в финал теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:1, 6:1. Матч стал вторым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Победы в обеих встречах одержал россиянин.

В решающем матче Медведев сыграет со Стивом Джонсоном (США, 8). Россиянин номера посева на турнире не имеет.