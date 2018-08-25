Джонсон сыграет с Медведевым в финале теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме
ТАСС, 25 августа. Американский теннисист Стив Джонсон в полуфинальном матче турнира Ассоциации
ТАСС, 25 августа. Американский теннисист Стив Джонсон в полуфинальном матче турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась победой американца, посеянного на турнире под восьмым номером, со счетом 6:3, 6:4. Карреньо Буста имел второй номер посева. Матч стал четвертым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь на счету каждого спортсмена по две победы.
Также стали известны участницы финального матча женского турнира в
Соревнования проводятся в
Решающий матч Медведев — Джонсон пройдет в субботу, начало — 17:00 мск. В это же время пройдет и финал женского турнира.