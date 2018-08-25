Джонсон сыграет с Медведевым в финале теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась победой американца, посеянного на турнире под восьмым номером, со счетом 6:3, 6:4. Карреньо Буста имел второй номер посева. Матч стал четвертым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь на счету каждого спортсмена по две победы.

Также стали известны участницы финального матча женского турнира в Нью-Хейвене. Белорусская спортсменка Арина Соболенко, обыгравшая в полуфинале немку Юлию Гергес со счетом 6:4, 7:6 (7:3), встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро, вышедшей в финал после отказа пуэрториканки Моники Пуиг.

Соревнования проводятся в Уинстон-Сейлеме с 2011 года. Ранее турнир был совмещен с женским и проходил в Нью-Хейвене, однако из-за потери титульного спорнсора стал проводиться именно в Уинстон-Сейлеме. Дважды трофей соревнований выигрывал Джон Изнер (2011, 2012). Еще по разу побеждали Юрген Мельцер (Австрия, 2013), Лукаш Росол (Чехия, 2014), Кевин Андерсон (ЮАР, 2015), Карреньо Буста (Испания, 2016) и Роберто Баутиста Агут (Испания, 2017).