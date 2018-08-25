Шарапова сыграет с 39-летней Шнидер в первом круге US Open

31-летняя россиянка посеяна на турнире под 22-м номером, ее соперница пробилась в основную сетку через квалификацию. В 39 лет 269 дней Шнидер стала самой возрастной теннисисткой в истории, которая пробилась в основную сетку турнира Большого шлема через квалификацию.

Шнидер впервые с 2010 года выступит в основной сетке турнира Большого шлема. Она восемь раз играла с Шараповой и одержала одну победу, последняя встреча датирована 2008 годом.

Наилучший результат на турнирах Большого шлема Шнидер показала в 2004 году, когда дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. На ее счету 11 титулов турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2005 году она занимала наивысшее в карьере место в рейтинге WTA — седьмое.