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18:21 (мск), источник: Газета.Ру

Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open

Определилась соперница Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США по теннису. Противостоять россиянке будет опытнейшая швейцарская теннисистка Патти Шнидер, с которой Шарапова в последний раз играла десять лет назад.

Источник: AP 2018

На последнем турнире «Большого шлема» в сезоне — US Open — стал известен полный состав основной сетки в мужском и женском одиночных разрядах.

Таким образом, определилась соперница посеянной под 22-м номером россиянки Марии Шараповой, которая по результатам жеребьевки должна была встретиться в первом круге соревнований с одной из прошедших через квалификацию спортсменок.

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В итоге в качестве оппонента Шараповой досталась прекрасно ей знакомая швейцарка Патти Шнидер, с которой, правда, Мария не пересекалась уже десять лет.

39-летняя Шнидер является одной из самых опытных теннисисток в мировом туре. Долгое время на протяжении карьеры она входила в мировую элиту, а 2005 год закончила на седьмом месте в рейтинге WTA.

Стоит отметить, что спортсменка завершала карьеру в 2010 году, по итогам которого находилась на 44-м месте в табели о рангах, однако в 2015-м решила снова вернуться на профессиональный корт и вот уже на протяжении трех лет движется к первой сотне.

По итогам прошлого сезона она расположилась на 144-й позиции, но в этом году играет не очень удачно и занимает только 187-ю строчку рейтинга.

На счету швейцарки 11 одиночных титулов, а также 666 побед при 428 поражениях в WTA-туре.

Правда, в нынешнем сезоне в основных сетках турниров баланс у нее нулевой — 14−14.

Шарапова и Шнидер встречались между собой восемь раз, и только в одном случае Патти смогла взять верх. Это случилось во время их второго по хронологии поединка в полуфинале престижного турнира в Риме в 2005 году.

Их единственная встреча на турнирах «Большого шлема» состоялась в 2007 году на «Ролан Гаррос», когда Шарапова с огромным трудом смогла сломить сопротивление соперницы в борьбе за попадание в четвертьфинал — 3:6, 6:4, 9:7. Тогда Шарапова дошла в итоге на Открытом чемпионате Франции до полуфинала.

Несмотря на весьма позитивный баланс личных встреч, соперница Шараповой досталась очень непростая.

Из восьми сыгранных между ними поединков лишь два завершались в двух сетах, причем в обоих преимущество Шараповой было минимальным (7:5, 6:4 и 7:5, 7:5).

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Шнидер — левша, что делает ее еще более неудобной соперницей, да и не сталкивалась с ней Мария лицом к лицу с 2008 года.

К тому же сама Шарапова никак не наберет прежних кондиций, хотя с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония прошло уже почти полтора года.

Россиянка отрезками действительно показывает мощный теннис, но ей категорически не хватает стабильности. К тому же Шарапову продолжают мучить травмы, из-за чего она играет гораздо менее регулярно, чем могла бы.

В нынешнем сезоне на счету Марии всего 17 побед при десяти поражениях и ни одного выигранного турнира.

Что касается Шнидер, то ее путь по квалификационной сетке не был простым. Сначала швейцарка с огромным трудом одолела выступающую за Бельгию украинку Анастасию Заневскую — 5:7, 6:2, 6:4.

Следом на пути Патти встала россиянка Виктория Кудерметова, посеянная в квалификации под 20-м номером. И вновь победа швейцарской ветеранки получилась волевой — 6:7, 6:1, 6:4.

И лишь американка Джессика Пегула в решающем раунде была повержена в двух партиях — 6:3, 6:2.

Если первый круг Открытого чемпионата США сложится для Шараповой удачно, то дальше ее ждет победительница матча румынки Сораны Кирсти с американкой Элиссон Риске, а в третьем круге вероятно пересечение с десятой сеяной Аленой Остапенко из Латвии.

На US Open Шарапова играла реже, чем на других турнирах «Большого шлема». Нынешний старт будет для Марии 12-м в карьере.

Лучшими результатами россиянки являются победа в 2006 году и полуфиналы в 2005-м и 2012-м. Во всех остальных случаях Мария ни разу не преодолевала барьера четвертого круга.

Александр Седов

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