Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир в Нью-Хейвене
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) стала победительницей турнира категории «Премьер» в американском
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) стала победительницей турнира категории «Премьер» в американском
В финальном матче Соболенко победила в двух сетах испанку Карлу Суарес Наварро (30) — 6:1, 6:4.
На следующей неделе Арина Соболенко стартует на открытом чемпионате США в