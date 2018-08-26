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00:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир в Нью-Хейвене

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й номер рейтинга WTA) стала победительницей турнира категории «Премьер» в американском Нью-Хейвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В финальном матче Соболенко победила в двух сетах испанку Карлу Суарес Наварро (30) — 6:1, 6:4.

На следующей неделе Арина Соболенко стартует на открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

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