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01:34 (мск), источник: Прессбол

Американская мечта. Арина Соболенко взрывает женский теннис

В сочинении «Как я провела лето» Арина Соболенко имеет полное право рассказать, что за это время превратилась из подающей надежды молодой теннисистки в одного из фаворитов стартующего в понедельник «US open». Американская серия, начавшаяся с курьеза (белоруска забыла вовремя заявиться на соревнования в Сан-Хосе и проиграла в квалификации) продолжилась серией ярких матчей и завершилась выигрышем в Нью-Хейвене титула категории «Премьер».

По сравнению с выступлением в Цинциннати, где Соболенко последовательно обыграла нескольких топ-теннисисток и уступила только первой ракетке мира Симоне Халеп, в Нью-Хейвене ее турнирный путь был не таким сложным. Среди соперниц только Юлия Гергес (9-я в рейтинге ВТА) представляла собой топ-уровень. Но это и неудивительно. Накануне «US open» многие теннисистки решили взять паузу, восстановиться, дабы подойти во всеоружии к последнему турниру «Большого шлема». И это обычная история. Карла Суарес-Наварро и вовсе добралась до финала, сыграв лишь один полноценный матч.

Соболенко же, как ни крути, пришлось попотеть. Свой первый титул ВТА она добыла трудом и терпением, выбив из борьбы Саманту Стосур (64), Дарью Гаврилову (24), Белинду Бенчич (43), Юлию Гергес (9) и наконец в финале одолела Карлу Суарес-Наварро (30). Причем самый трудный матч у белоруски был во втором круге — против прошлогодней победительницы турнира в Ню-Хейвене Гавриловой. После побед над Возняцки, Плишковой, Киз, Гарсия, русскоязычная австралийка не выглядела такой уж страшной и опасной. И, наверное, впервые за это время Соболенко подошла к матчу в качестве фаворита. Но, может, поэтому ее и «колбасило». Арина сама призналась, что в ее голове творилось что-то с чем-то. Но самое важное — белоруска справилась с негативными эмоциями и победила.

Источник: Прессбол

А в матче с Гергес мы вновь увидели ту Соболенко, к которой стали уже привыкать, — довольно-таки рассудительную и знающую цену своим ударам. Когда говорят об интеллектуальном стиле игру, часто подразумевают невероятное разнообразие ударов. Но что толку от богатого арсенала, если ты не умеешь им пользоваться? И действительно ли здесь имеет место интеллектуальная игра? Со стороны Арины мы не видим суперсложных задумок, зато есть очень четкое понимание, чего белоруска добиться каждым ударом! И это то, чего раньше не было. Год назад Соболенко играла в стиле «пан или попал».

 И, кстати, Юлия Гергес к своим 30 годам до сих пор играет так же! При этом немка довольно умный игрок. Она видит площадку, ее укороченные великолепны, и удары справа потрясают воображение. Есть одна проблема: Юлю не научили вращать мяч. А потому большую часть ударов она выполняет плоско, и коэффициент риска крайне высок. Арина била так же, но за этот год ее научили вращать мяч! Здесь, наверное, нужно сказать спасибо не только нынешнему тренеру Дмитрию Турсунову, но и предыдущим, тем же шведам во главе с Магнусом Норманном. Потому что если раньше мы с содроганием сердца наблюдали за каждым подходом минчанки к мячу, то сейчас даже из сложных позиций Соболенко способна выполнить удар с высоким уровнем надежности, подняв мяч над сеткой за счет вращения. Конечно, не всякий раз так удается бить навылет — но при физических данных Арины этого и не нужно! Как твердит Турсунов почти на каждой установке, не надо бить во всю силу — 80−85 процентов вполне достаточно. И это действительно так: Гергес превзошла Соболенко по виннерам, однако по игре было видно: немка еле держалась под напором прекрасно физически готовой Соболенко.

Источник: Прессбол

Арине всего 20. И она не думала об экономии сил накануне «US open». Напротив, с каждым матчем этой серии, при всей изнурительности поединков, видно, как она растет! Вот например, в Нью-Хейвене, уже не помню в каком матче, но точно в критический момент она решилась исполнить сложный элемент — смэш с задней линии — и смазала его. В финале с Суарес-Наварро Арина не побоялась снова исполнить прием и сделала его безупречно. Резко улучшилась и игра у сетки. В действиях этой дерзкой девчонки появляется уверенность, понимание собственных возможностей на фоне серьезных соперниц. И эти возможности впечатляют! Что говорить, если финал Соболенко попросту выиграла на классе! Мы могли об этом подумать хотя бы месяц назад?! Что белоруска обыграет 30-ю ракетку мира на классе? А это уже реальность.

В прошлом материале я сравнил Соболенко с Надалем. Но сейчас думаю, что не прав. Все-таки игра испанца доведена до автоматизма, а его поведение регламентировано жесткими правилами дяди Тони Надаля. Арина тоже по-своему машина, но более человечная. У нее хватает недостатков, а еще больше эмоций. Но именно в этом несовершенстве — прелесть Арины. Мы можем наблюдать, как она преодолевает себя и что особенно важно и редко у кого бывает… побеждает собственных «тараканов»!

Это, пожалуй, самое удивительное качество Арины. В то время, как со стороны кажется, что порой она пылает, вот-вот выйдет из-под контроля и взорвется, ей каким-то странным образом удается восстановить самообладание и в критические моменты продемонстрировать лучшую игру. И в результате Арина взрывает не себя, а женский теннис. Даже Симона Халеп, пусть выиграла в Цинциннати, явно осталась под впечатлением.

Источник: Прессбол

И не беспокойтесь о восстановлении. Соболенко подходит к «US open» в хорошей форме, как физической, так и ментальной. А лимита ее перспективам на последнем турнире «Большого шлема» не видно. Это, кстати, самая вдохновляющая черта Арина как пример другим людям. Лимита нет! Все будет зависеть от непрекращающейся работы над собой и принятых решений.

Источник: Прессбол

Константин ЛОБАНДИЕВСКИЙ

 Лимита нет! Арина Соболенко взрывает женский теннис
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