Роджер Федерер: Противостояние с Надалем помогало мне становиться лучше

«Я родился и до 14 лет жил в швейцарском Базеле. В 1998 году я первой ракеткой мира среди юниоров. Тогда я почувствовал, что могу чего-то добиться и во взрослом Туре. На моей двери появилась записка: «Если хотите постучать не забывайте, что он лидер юниорского рейтинга».

Затем в Туре появился Надаль, и всё стало сложнее. Я не сразу смирился с тем, что мы надолго станем главными соперниками друг для друга. Однако наше противостояние помогало мне становиться лучше. То же самое могу сказать про борьбу с Джоковичем и Марреем. Именно подобное соперничество имеет огромное значение в спорте и делает его популярным. Я рад, что у меня буди и есть такие соперники, — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.