Медведев заявил, что не ожидал от себя победы на турнире в Уинстон-Сейлеме

Источник: AP 2018

В ночь на воскресенье 22-летний Медведев в финале соревнований в Уинстон-Сейлеме обыграл американца Стива Джонсона в двух сетах.

«Это просто потрясающе, в начале недели я не думал, что это возможно, потому что, хоть я и играл довольно хорошо, я не чувствовал, что нахожусь в должной форме для победы на турнире. Я бы сказал, я не очень резво начал соревнования. Я мог проиграть в первом же матче, а в итоге выиграл турнир, не проиграв ни сета. Это удивительное достижение, я очень доволен», — сказал Медведев.

В первом круге россиянин обыграл боснийца Мирзу Башича (6:4, 6:4), при этом во втором сете Медведев вел со счетом 5:0. «Было так жарко, так душно, я сказал: “Как же я устал”. Я думал: “Как я собираюсь играть шесть матчей, чтобы победить на турнире?” А затем счет во втором сете стал 5:4, он вышел подавать, а я подумал, что это, наверное, просто не мой турнир», — рассказал Медведев.