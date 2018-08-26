Финал Кубка Дэвиса в новом формате может пройти в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что финальный этап Кубка Дэвиса в 2019 и 2020 годах примет Мадрид.

«Такая возможность есть, в настоящий момент у нас есть несколько кандидатур. Мадрид является одной из них, как и Лилль, но мы также ведем переговоры о том, чтобы организовать турнир в Санкт-Петербурге, в Стамбуле. В следующем месяце мы сможем сказать, какой из городов выберем. Это будет объявлено после полуфиналов, которые пройдут в середине сентября», — сказал Пике, которого цитирует Le Figaro.

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Он также добавил, что запланированный ранее на ноябрь финал турнира может быть перенесен на сентябрь.

«После переговоров с игроками выяснилось, что большинство из них предпочитают играть в сентябре. В конце концов, я хочу организовать турнир в соответствии с пожеланиями теннисистов. Мы стараемся найти наиболее удобную дату в сентябре», — отметил Пике.