Финал Кубка Дэвиса в новом формате может пройти в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финальный этап переформатированного турнира среди мужских сборных по теннису — Кубка Дэвиса — может принять
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финальный этап переформатированного турнира среди мужских сборных по теннису — Кубка Дэвиса — может принять
Ранее СМИ сообщали, что финальный этап Кубка Дэвиса в 2019 и 2020 годах примет Мадрид.
«Такая возможность есть, в настоящий момент у нас есть несколько кандидатур. Мадрид является одной из них, как и Лилль, но мы также ведем переговоры о том, чтобы организовать турнир в
Он также добавил, что запланированный ранее на ноябрь финал турнира может быть перенесен на сентябрь.
«После переговоров с игроками выяснилось, что большинство из них предпочитают играть в сентябре. В конце концов, я хочу организовать турнир в соответствии с пожеланиями теннисистов. Мы стараемся найти наиболее удобную дату в сентябре», — отметил Пике.
В феврале Международная федерация тенниса (ITF) объявила о глобальном изменении формата Кубка Дэвиса. Согласно планам, в турнире выступят 16 команд Мировой группы и еще две сборные, которые будут выбраны дополнительно. Формат турнира включает в себя групповой этап и раунд