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14:38 (мск), источник: Р-Спорт

Финал Кубка Дэвиса в новом формате может пройти в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финальный этап переформатированного турнира среди мужских сборных по теннису — Кубка Дэвиса — может принять Санкт-Петербург, заявил футболист Жерар Пике, глава инвестиционной компании, по инициативе которой был изменен формат турнира.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что финальный этап Кубка Дэвиса в 2019 и 2020 годах примет Мадрид.

«Такая возможность есть, в настоящий момент у нас есть несколько кандидатур. Мадрид является одной из них, как и Лилль, но мы также ведем переговоры о том, чтобы организовать турнир в Санкт-Петербурге, в Стамбуле. В следующем месяце мы сможем сказать, какой из городов выберем. Это будет объявлено после полуфиналов, которые пройдут в середине сентября», — сказал Пике, которого цитирует Le Figaro.

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Он также добавил, что запланированный ранее на ноябрь финал турнира может быть перенесен на сентябрь.

«После переговоров с игроками выяснилось, что большинство из них предпочитают играть в сентябре. В конце концов, я хочу организовать турнир в соответствии с пожеланиями теннисистов. Мы стараемся найти наиболее удобную дату в сентябре», — отметил Пике.

В феврале Международная федерация тенниса (ITF) объявила о глобальном изменении формата Кубка Дэвиса. Согласно планам, в турнире выступят 16 команд Мировой группы и еще две сборные, которые будут выбраны дополнительно. Формат турнира включает в себя групповой этап и раунд плей-офф, который будет начинаться с четвертьфинала. Предполагается, что турнир будет проходить в течение недели.

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