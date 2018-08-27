Мария Шарапова и Серена Уильямс стартуют на US Open

Источник: РИА "Новости"

В женском одиночном разряде вновь выступят Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые в нынешнем сезоне еще не побеждали на крупных турнирах. Уильямс, вернувшаяся в теннис после рождения ребенка, вышла в финал Уимблдона, но уступила там немке Ангелик Кербер. Открытый чемпионат Австралии в январе выиграла Каролин Возняцки из Дании, а Открытый чемпионат Франции — румынка Симона Халеп. При этом защищать чемпионский титул в Нью-Йорке будет американская теннисистка Слоан Стивенс, так что явного фаворита предстоящего турнира не будет.

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31-летняя Шарапова после дисквалификации за употребление мельдония и череды травм пока не может вернуться на свой былой уровень, хотя и поднялась на 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и вошла в Нью-Йорке в число сеяных. Россиянка выигрывала Открытый чемпионат США в 2006 году.

36-летняя Серена Уильямс занимает 26-е место, однако получила 17-й номер посева от организаторов, так как пропустила из-за беременности несколько крупных турниров. Уильямс выигрывала домашний турнир шесть раз, как и ее соотечественница Крис Эверт. В случае очередного успеха Серена станет самой титулованной участницей турнира.

Во время жеребьевки Шарапова и Уильямс попали в разные части турнирной сетки и смогут встретиться лишь в финале. Первый матч россиянка проведет против 39-летней швейцарки Патти Шнидер, которая в свое время входила в первую десятку мирового рейтинга. Серена же начнет выступления матчем против Магды Линетт из Польши.

В число сеяных вошли еще две российские теннисистки, 11-й номер получила Дарья Касаткина, 27-й — Анастасия Павлюченкова. На старт также выйдут Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Вера Звонарева, Анна Калинская, Светлана Кузнецова (в первом круге она сыграет с американкой Винус Уильямс), Екатерина Макарова и Евгения Родина.

Федерер хочет снова покорить Нью-Йорк

В мужском турнире основная борьба вновь развернется между 32-летним испанцем Рафаэлем Надалем, который победил здесь год назад, и 37-летним швейцарцем Роджером Федерером, который в нынешнем сезоне выиграл Открытый чемпионат Австралии в январе, однако на своем любимом Уимблдоне уже в четвертьфинале проиграл Кевину Андерсону из ЮАР. Открытый чемпионат США Федерер последний раз выигрывал 10 лет назад. Конкуренцию им может составить еще один опытный теннисист — 31-летний серб Новак Джокович.

Под 27-м номером посеян россиянин Карен Хачанов, который в первом круге сыграет с испанцем Альбертом Рамосом. В Нью-Йорке также выступят Евгений Донской, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Михаил Южный.

В рамках турнира также запланированы парные соревнования и микст, определятся победители среди юниоров и инвалидов-колясочников. Общий призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $52 млн. Соревнования проходят на твердом покрытии.

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Победы Сафина, Шараповой и Кузнецовой

В нынешнем году Открытый чемпионат США пройдет в 138-й раз. Впервые турнир состоялся в 1881 году на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд), через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк. В 1978 году турнир обосновался на кортах парка Flushing Meadows, который впоследствии был назван именем известной теннисистки Билли Джин Кинг.

С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали Федерер и два американца — Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из низ выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.