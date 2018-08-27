Мария Шарапова и Серена Уильямс стартуют на US Open

В женском одиночном разряде вновь выступят Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые в нынешнем сезоне еще не побеждали на крупных турнирах. Уильямс, вернувшаяся в теннис после рождения ребенка, вышла в финал Уимблдона, но уступила там немке Ангелик Кербер. Открытый чемпионат Австралии в январе выиграла Каролин Возняцки из Дании, а Открытый чемпионат Франции — румынка Симона Халеп. При этом защищать чемпионский титул в
31-летняя Шарапова после дисквалификации за употребление мельдония и череды травм пока не может вернуться на свой былой уровень, хотя и поднялась на 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и вошла в
36-летняя Серена Уильямс занимает 26-е место, однако получила 17-й номер посева от организаторов, так как пропустила
Во время жеребьевки Шарапова и Уильямс попали в разные части турнирной сетки и смогут встретиться лишь в финале. Первый матч россиянка проведет против 39-летней швейцарки Патти Шнидер, которая в свое время входила в первую десятку мирового рейтинга. Серена же начнет выступления матчем против Магды Линетт из Польши.
В мужском турнире основная борьба вновь развернется между 32-летним испанцем Рафаэлем Надалем, который победил здесь год назад, и 37-летним швейцарцем Роджером Федерером, который в нынешнем сезоне выиграл Открытый чемпионат Австралии в январе, однако на своем любимом Уимблдоне уже в четвертьфинале проиграл Кевину Андерсону из ЮАР. Открытый чемпионат США Федерер последний раз выигрывал 10 лет назад. Конкуренцию им может составить еще один опытный теннисист — 31-летний серб Новак Джокович.
В рамках турнира также запланированы парные соревнования и микст, определятся победители среди юниоров и
В нынешнем году Открытый чемпионат США пройдет в 138-й раз. Впервые турнир состоялся в 1881 году на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд), через три года соревнования были перенесены в
С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали Федерер и два американца — Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из низ выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.
Среди женщин по шесть побед у Серены Уильямс и еще одной американской теннисистки Крис Эверт. Помимо Шараповой, Открытый чемпионат США выигрывала и Светлана Кузнецова (2004 год).