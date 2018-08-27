Перед стартом US Open Арина Соболенко поднялась в топ-20 рейтинга WTA

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На прошлой неделе Арина Соболенко занимала 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а после выигрыша турнира категории «Премьер» в американском Нью-Хейвене поднялась на 5 позиций.

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Александра Саснович занимает сейчас 34-строку в мировом рейтинге, Вера Лапко находится на 72-й позиции, у Виктории Азаренко 79-е место.

Квартет белорусок выступит в одиночном разряде US Open в Нью-Йорке: Арина Соболенко встретится с американкой Даниэль Коллинс, Александра Саснович сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, Вера Лапко поспорит с украинкой Екатериной Бондаренко, Виктория Азаренко будет соперничать со словачкой Викторией Кужмовой.