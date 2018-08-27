«Шарапова продолжает играть, потому что это у нее в крови». Легенда тенниса — о русской звезде
Интервью Матса Виландера перед стартом US Open.
Интервью Матса Виландера перед стартом US Open.
Победитель семи турниров «Большого шлема», комментатор телеканалов Eurosport Матс Виландер перед стартом Открытого чемпионата США по теннису назвал главных фаворитов в мужском и женском одиночных разрядах, рассказал, почему Мария Шарапова продолжает играть в теннис и похвалил русскоязычных игроков, сравнив некоторых из них с Роджером Федерером.
— Все игроки мужской «большой четверки» приедут в
— Новак Джокович и Рафаэль Надаль — несомненно, главные фавориты. Не уверен, что можно включить Федерера в ту же категорию. Новак, на мой взгляд, полностью еще не восстановился, но он уже близок к этому, и он готов к сражению за очередную победу на турнире «Большого шлема» и титул величайшего игрока всех времен.
Сейчас Новак играет не так, как раньше,
— Что «золотой Мастерс» Джоковича (победа на всех девяти турнирах ATP Masters Series) значит для тенниса, насколько велико это достижение? Можно ли это считать аргументом в пользу титула лучшего игрока всех времен?
— Об этом можно будет говорить через три года. Но все решают цифры. У него на счету 13 побед на турнирах «Большого шлема», у Роджера — 20. Ему нужно еще 7 побед, чтобы догнать Роджера. Думаю, он сделал первый шаг в этом направлении, одерживая победу за победой над Роджером и Рафой. Как и в 2015—2016 гг.., когда он
— Можно ли назвать количество титулов победителя турнира «Большого шлема» единственным фактором, определяющим, кому достанется титул лучшего игрока всех времен?
— Нет, но так принято уже давно.
С другой стороны, если бы в теннисе существовали мировые рекорды, я бы однозначно сказал, что Новак их побил, если учитывать тот уровень, на котором он был в лучшей своей форме в 2015 году, и если учитывать все турниры, которые он выиграл на различных покрытиях, и всех игроков, которых он неоднократно побеждал. Роджер и Рафа не показывали таких результатов.
Никогда в теннисе не было игрока, который бы постоянно у всех выигрывал на протяжении полутора лет. А Новаку это удалось. Так что если выбирать лучшего теннисиста в конкретном промежутке времени, мировой рекорд принадлежит Новаку. Один мировой рекорд принадлежит Роду Лейверу, поскольку он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» дважды, и еще один — Новаку. И к счастью или к сожалению, мы не рассматриваем это как показатель лучшего игрока всех времен. Но с точки зрения уровня, Новак играл лучше всех, по моему мнению. Из всех игроков на протяжении двенадцати месяцев. Потому что он доминировал на всех покрытиях и в борьбе против всех игроков.
— Как бы вы охарактеризовали настрой Надаля на последних турнирах? Как все сложится для него на этом турнире?
— Он одержал победу в Канаде, он знает, что делает и как ему играть, чтобы показать себя в лучшем свете на следующем турнире «Большого шлема». Тот факт, что он не играл в Цинциннати, показывает, что в Торонто он достиг того уровня, которого ему нужно было достичь перед Открытым чемпионатом США. У него было две недели на тренировки, он будет бить по мячу очень сильно. Его можно назвать фаворитом наряду с Новаком, он не проиграет никому, кроме самых сильных игроков. Он не проигрывает практически никому. Единственный теннисист, которому он может уступить — это Новак Джокович. Ну и, может быть, Роджер Федерер, если он будет в духе. Но, по моему мнению, мало кто может с ним сравниться. Он второй фаворит того же уровня, что и Новак Джокович.
— Что вы думаете о новом поколении российских теннисистов Рублеве, Хачанове, Медведеве, а также других русскоязычных ребятах, выступающих за другие страны, Звереве, Циципасе и Шаповалове?
— Рублев — это единственный из молодых игроков, дошедший до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Хачанов, Рублев и отчасти Медведев показывают стабильные результаты, они настоящие профессионалы. Мне кажется, что их уже не стоит относить к молодым игрокам. Они уже играют
— Так у кого больше всего шансов совершить прорыв в
— В настоящий момент Зверев не воспринимается как сильный претендент, и вряд ли он совершит прорыв. Такой шанс, скорее, есть у Циципаса или Шаповалова. Рублев дошел до четвертьфинала в прошлом году, но я не уверен, что это можно назвать прорывом. Чтобы так говорить, требуется как минимум выход в полуфинал или финал. Думаю, что у Циципаса есть все шансы, он уже добился этого в Торонто. И у Дениса Шаповалова есть хорошие шансы. Возможно, Зверев и Кирьос поднимутся на вершину, но только после ухода «большой тройки».
— Если говорить о женщинах, у нас было семь разных победительниц турнира «Большого шлема» подряд, включая четырех теннисисток, которые завоевали этот титул в первый раз. Кто станет победителем сейчас — новичок или более опытный игрок?
— Думаю, что в этом году будут доминировать ветераны. Серена Уильямс вернется в форму. Симона Халеп сейчас прекрасно играет. У Анжелики Кербер есть в копилке победа на Уимблдоне. Это будет
— Что Вы можете сказать о Марии Шараповой?
— Я уверен, что она продолжает играть не для того, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Все мы играем в теннис по той причине, что это у нас в крови. Это часть нашего «я». «Я теннисист». Ты не знаешь, что еще делать, кроме как играть в теннис. Думаю, она продолжает играть, потому что чувствует, что ей есть, что доказать самой себе. Играть в теннис интересно, и она, наверное, думает, что может изменить