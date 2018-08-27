«Шарапова продолжает играть, потому что это у нее в крови». Легенда тенниса — о русской звезде

Источник: Reuters

Победитель семи турниров «Большого шлема», комментатор телеканалов Eurosport Матс Виландер перед стартом Открытого чемпионата США по теннису назвал главных фаворитов в мужском и женском одиночных разрядах, рассказал, почему Мария Шарапова продолжает играть в теннис и похвалил русскоязычных игроков, сравнив некоторых из них с Роджером Федерером.

— Все игроки мужской «большой четверки» приедут в Нью-Йорк, выступят на US Open. Следует ли нам ожидать самого увлекательного турнира «Большого шлема» за последний год?

— Новак Джокович и Рафаэль Надаль — несомненно, главные фавориты. Не уверен, что можно включить Федерера в ту же категорию. Новак, на мой взгляд, полностью еще не восстановился, но он уже близок к этому, и он готов к сражению за очередную победу на турнире «Большого шлема» и титул величайшего игрока всех времен.

Сейчас Новак играет не так, как раньше, что-то слегка изменилось. Не знаю, связано ли это с возрастом и тем фактом, что он становится более зрелым игроком. За пределами корта он кажется очень скромным, очень расслабленным. Но на корте он очень мотивирован и амбициозен. Так что Новак является фаворитом, и Рафа следует сразу за ним. Это хорошие времена для мужского тенниса. Прекрасно вновь видеть их на корте, прекрасно, что эта троица по-прежнему заставляет о себе говорить. Я все еще ожидаю, что на этом Открытом чемпионате США один из юных игроков совершит прорыв и обыграет кого-то из «большой тройки», но после Уимблдона начинаешь понимать, что этого может и не случиться. «Старички» вновь могут выиграть турнир, и нам следует принять то, что три величайших теннисиста в истории все еще играют.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm9MSYBBIVt/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm9MSYBBIVt/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We see what we want & we love to see lots of #Rafa ? @rafaelnadal #USOpen. _ ? @skinnywashere __ #rafanadal #tennis #shoes #grandslam #flushingmeadows #instatennis #instawow</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usopen/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Open</a> (@usopen) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T21:55:35+00:00">26 Авг 2018 в 2:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что «золотой Мастерс» Джоковича (победа на всех девяти турнирах ATP Masters Series) значит для тенниса, насколько велико это достижение? Можно ли это считать аргументом в пользу титула лучшего игрока всех времен?

— Об этом можно будет говорить через три года. Но все решают цифры. У него на счету 13 побед на турнирах «Большого шлема», у Роджера — 20. Ему нужно еще 7 побед, чтобы догнать Роджера. Думаю, он сделал первый шаг в этом направлении, одерживая победу за победой над Роджером и Рафой. Как и в 2015—2016 гг.., когда он по-настоящему доминировал на корте и выиграл все четыре турнира «Большого шлема». В тот момент мы все говорили, что Новак выйдет на тот же уровень, что и Роджер Федерер. Он должен был выигрывать по три «мэйджора» в год. Сейчас он вернулся, и нет причин сомневаться в том, что он фаворит турнира. Он вполне может выиграть два «мэйджора» в следующем году, и у него будет уже 16 побед. Конечно, он стареет, но к тому времени, как Роджер уйдет на пенсию… Да и Рафа на год старше, чем Новак, так что Новак сможет играть на год дольше. Это странно, но кажется, будто каждое его движение оправдано, и он выглядит очень уверенно. У него нет эйсов, он просто не совершает ошибок. Его невозможно вытолкнуть с корта. Новак кажется непобедимым. Когда он в форме и хочет выигрывать, он непобедим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmtCE8vAVqJ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmtCE8vAVqJ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A dream come true. A moment I will cherish the rest of my life. Thank you to everyone for their love not only this year, but for all of the years you’ve continued to show up and support my journey and our sport of tennis. Such a wonderful feeling today and I’m proud to share this trophy with #TeamDjokovic and our #NoleFam. Thank you God. Thank you Angels for guiding me through this wonderful journey of Life. I feel your presence in everything and I am eternally grateful ?❤? #CincyTennis #GoldenMasters</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/djokernole/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Novak Djokovic</a> (@djokernole) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T14:13:12+00:00">20 Авг 2018 в 7:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Можно ли назвать количество титулов победителя турнира «Большого шлема» единственным фактором, определяющим, кому достанется титул лучшего игрока всех времен?

— Нет, но так принято уже давно.

С другой стороны, если бы в теннисе существовали мировые рекорды, я бы однозначно сказал, что Новак их побил, если учитывать тот уровень, на котором он был в лучшей своей форме в 2015 году, и если учитывать все турниры, которые он выиграл на различных покрытиях, и всех игроков, которых он неоднократно побеждал. Роджер и Рафа не показывали таких результатов.

Никогда в теннисе не было игрока, который бы постоянно у всех выигрывал на протяжении полутора лет. А Новаку это удалось. Так что если выбирать лучшего теннисиста в конкретном промежутке времени, мировой рекорд принадлежит Новаку. Один мировой рекорд принадлежит Роду Лейверу, поскольку он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» дважды, и еще один — Новаку. И к счастью или к сожалению, мы не рассматриваем это как показатель лучшего игрока всех времен. Но с точки зрения уровня, Новак играл лучше всех, по моему мнению. Из всех игроков на протяжении двенадцати месяцев. Потому что он доминировал на всех покрытиях и в борьбе против всех игроков.

— Как бы вы охарактеризовали настрой Надаля на последних турнирах? Как все сложится для него на этом турнире?

— Он одержал победу в Канаде, он знает, что делает и как ему играть, чтобы показать себя в лучшем свете на следующем турнире «Большого шлема». Тот факт, что он не играл в Цинциннати, показывает, что в Торонто он достиг того уровня, которого ему нужно было достичь перед Открытым чемпионатом США. У него было две недели на тренировки, он будет бить по мячу очень сильно. Его можно назвать фаворитом наряду с Новаком, он не проиграет никому, кроме самых сильных игроков. Он не проигрывает практически никому. Единственный теннисист, которому он может уступить — это Новак Джокович. Ну и, может быть, Роджер Федерер, если он будет в духе. Но, по моему мнению, мало кто может с ним сравниться. Он второй фаворит того же уровня, что и Новак Джокович.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmZdYGTHsa2/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmZdYGTHsa2/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Gracias a todos! Feliz de volver a ganar aquí en #Toronto #Vamos . . Thanks! So happy to win here again #Toronto #usopenseries</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rafaelnadal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rafa Nadal</a> (@rafaelnadal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-12T23:46:56+00:00">12 Авг 2018 в 4:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что вы думаете о новом поколении российских теннисистов Рублеве, Хачанове, Медведеве, а также других русскоязычных ребятах, выступающих за другие страны, Звереве, Циципасе и Шаповалове?

— Рублев — это единственный из молодых игроков, дошедший до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Хачанов, Рублев и отчасти Медведев показывают стабильные результаты, они настоящие профессионалы. Мне кажется, что их уже не стоит относить к молодым игрокам. Они уже играют три-четыре года и кажутся старше Шаповалова и Циципаса, и меня не удивляет то, что они выигрывают. Но у них есть сейчас какой-то собственный барьер, предел качества игры, который они пока что не могут преодолеть, в отличие от Циципаса и Шаповалова, у которых есть хороший бэкхенд и которые побеждали лучших игроков мира. Один из них дошел до финала в Торонто, и кто-то из них может стать следующим Федерером. Хачанов сейчас практически не проигрывает. Я жду результатов от него и Рублева. Не удивлюсь, если один из них или они оба пройдут в четвертьфинал или полуфинал какого-нибудь турнира «Большого шлема», и мне кажется, что максимальные шансы у обоих в Нью-Йорке. У Циципаса хороший одноручный бэкхенд, и у Шаповалова такой же хороший бэкхенд, но один из них правша, а другой — левша. В общем, кто-то из них вполне может стать следующим Роджером Федерером.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmzkNmABjyP/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmzkNmABjyP/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Sunny day in New York☀️Good practice today with @stefanostsitsipas98 and our teams? @usopen #UsOpen #NewYork</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/karenkhachanov/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Karen Khachanov</a> (@karenkhachanov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T03:06:55+00:00">22 Авг 2018 в 8:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Так у кого больше всего шансов совершить прорыв в Нью-Йорке, если брать молодых теннисистов?

— В настоящий момент Зверев не воспринимается как сильный претендент, и вряд ли он совершит прорыв. Такой шанс, скорее, есть у Циципаса или Шаповалова. Рублев дошел до четвертьфинала в прошлом году, но я не уверен, что это можно назвать прорывом. Чтобы так говорить, требуется как минимум выход в полуфинал или финал. Думаю, что у Циципаса есть все шансы, он уже добился этого в Торонто. И у Дениса Шаповалова есть хорошие шансы. Возможно, Зверев и Кирьос поднимутся на вершину, но только после ухода «большой тройки».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmR6kfbnqL7/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmR6kfbnqL7/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Not the result I hoped for but it was a great week regardless. Thanks so much to all my fans. Truly love and appreciate all of you. Thanks for the gift. Can't wait to be back in 2 years.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/denis.shapovalov/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Shapovalov</a> (@denis.shapovalov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-10T01:28:06+00:00">9 Авг 2018 в 6:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Если говорить о женщинах, у нас было семь разных победительниц турнира «Большого шлема» подряд, включая четырех теннисисток, которые завоевали этот титул в первый раз. Кто станет победителем сейчас — новичок или более опытный игрок?

— Думаю, что в этом году будут доминировать ветераны. Серена Уильямс вернется в форму. Симона Халеп сейчас прекрасно играет. У Анжелики Кербер есть в копилке победа на Уимблдоне. Это будет кто-то из них троих. Да, молодые игроки опасны, но это все начинает походить на мужской теннис. Конечно, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз могут выиграть, но присутствие Серены выводит все на новый уровень, усиливает напряжение. Думаю, все немного выдохнули, потому что Серена уже не на том уровне, что несколько лет назад. Ей все еще хватает мотивации, но что касается физической формы, еще вопрос, сможет ли она вернуть себе титул лучшей теннисистки мира. Думаю, Кербер, Халеп и Гергес из-за этого чувствуют себя посвободнее. Но опять-таки — даже если молодые игроки представляют угрозу, среди них есть всего пара фаворитов, и они еще не закрепились на вершине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm9H8cjlYjm/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.45810055865921% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm9H8cjlYjm/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Kids humble us. The other day on a flight home Olympia had so much energy and insisted on running up and down the aisle. When I finally got her to calm down and sit still, she threw up all over me and in the aisle. #ThisMama wants to remind all mothers the importance of supporting one another through the highs, lows, laughs and tears. _ Share your own stories of motherhood with hashtag #ThisMama. I’d love to hear them!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/serenawilliams/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Serena Williams</a> (@serenawilliams) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T20:12:19+00:00">26 Авг 2018 в 1:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что Вы можете сказать о Марии Шараповой?

— Я уверен, что она продолжает играть не для того, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Все мы играем в теннис по той причине, что это у нас в крови. Это часть нашего «я». «Я теннисист». Ты не знаешь, что еще делать, кроме как играть в теннис. Думаю, она продолжает играть, потому что чувствует, что ей есть, что доказать самой себе. Играть в теннис интересно, и она, наверное, думает, что может изменить что-то к лучшему. Я уверен, что она становится лучше с каждым днем. Но правило «чем больше играешь, тем больше выигрываешь» не работает, важны еще психологическая и эмоциональная составляющие. Но никаких препятствий для прогресса я опять же не вижу, несмотря на возраст. Посмотрите на Федерера, Надаля или Джоковича, им всем приблизительно столько же. Думаю, она считает, что все еще может выиграть «мэйджор». Открытый чемпионат США — это отличное начало. Я уверен, что она работает так же упорно, как и всегда, просто немного потеряла уверенность. Молодые игроки уже не боятся ни ее, ни Серену Уильямс, ни других легенд тенниса. Они воспринимают легендарных игроков как старшее поколение. Но нужно понимать, что Мария не любит проигрывать. Если она участвует, она покажет свою лучшую игру.