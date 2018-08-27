Первая ракетка мира проиграла в первом круге US Open

Халеп уступила Канепи в двух сетах — 2:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. Халеп, ни разу не побеждавшая на US Open, в прошлом розыгрыше турнира также завершила борьбу в первом круге, уступив россиянке Марии Шараповой.