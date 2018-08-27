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19:56 (мск), источник: Р-Спорт

Первая ракетка мира проиграла в первом круге US Open

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп проиграла эстонской теннисистке Кайе Канепи в первом круге Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Халеп уступила Канепи в двух сетах — 2:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. Халеп, ни разу не побеждавшая на US Open, в прошлом розыгрыше турнира также завершила борьбу в первом круге, уступив россиянке Марии Шараповой.

Канепи во втором круге встретится с Жиль Тайхман из Швейцарии.

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