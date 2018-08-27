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22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в первом туре US Open

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая является действующей первой ракеткой мира, проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Источник: AFP 2018

Со счетом 6:2, 6:4 она уступила эстонской спортсменке Кайе Кенепи, которая занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч стал второй по счету встречей между теннисистками. Первый матч между Халеп и Кенепи состоялся в столице Катара Дохе и завершился победой румынской спортсменки в трех сетах.

Симона Халеп завершает свое выступление в первом круге US Open второй раз подряд: в прошлом году она проиграла россиянке Марии Шараповой.

В 2018 году Симона Халеп выиграла один из турниров Большого шлема — Ролан-Гаррос, а также дошла до финала Australian Open. В 2014 году она доходила до полуфинала Уимблдона, а в 2015 — до полуфинала US Open.

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