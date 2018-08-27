Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в первом туре US Open

Источник: AFP 2018

Со счетом 6:2, 6:4 она уступила эстонской спортсменке Кайе Кенепи, которая занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч стал второй по счету встречей между теннисистками. Первый матч между Халеп и Кенепи состоялся в столице Катара Дохе и завершился победой румынской спортсменки в трех сетах.

Симона Халеп завершает свое выступление в первом круге US Open второй раз подряд: в прошлом году она проиграла россиянке Марии Шараповой.