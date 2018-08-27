Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в первом туре US Open
Румынская теннисистка Симона Халеп, которая является действующей первой ракеткой мира, проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Румынская теннисистка Симона Халеп, которая является действующей первой ракеткой мира, проиграла в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Со счетом 6:2, 6:4 она уступила эстонской спортсменке Кайе Кенепи, которая занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Матч стал второй по счету встречей между теннисистками. Первый матч между Халеп и Кенепи состоялся в столице Катара Дохе и завершился победой румынской спортсменки в трех сетах.
Симона Халеп завершает свое выступление в первом круге US Open второй раз подряд: в прошлом году она проиграла россиянке Марии Шараповой.
В 2018 году Симона Халеп выиграла один из турниров Большого шлема —