Российский теннисист Рублев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 31-летнего французского теннисиста.
Спортсмены пятый раз играли друг с другом. Шарди впервые обыграл россиянина.
Во втором круге француз сыграет с победителем матча между американцем Райаном Харрисоном и южноафриканцем Кевином Андерсоном.
Рублев четвертый раз выступал на Открытом чемпионате США. В 2015 году он проиграл в первом раунде Андерсону. В 2016 году россиянин вылетел в первом раунде квалификации, а в 2017 году добрался до третьего раунда.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.