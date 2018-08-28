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09:15 (мск), источник: ТАСС

Калинская не смогла обыграть Гергес в первом круге Открытого чемпионата США

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла немке Юлии Гергес в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Источник: РИА "Новости"

29-летняя представительница Германии, посеянная на турнире под девятым номером, победила со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:2.

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Калинская пробилась в основную сетку через квалификацию.

Во втором круге Гергес сыграет россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее обыграла британку Хитер Уотсон.

19-летняя Калинская занимает 143-е место в рейтинге WTA. Выступление на Открытом чемпионате США по теннису стало для россиянки дебютным и вторым на турнирах серии Большого шлема. Ранее Калинская участвовала только в розыгрыше Открытого чемпионата Австралии (2018), где уступила в первом раунде, проиграв итальянке Камиле Джорджи со счетом 4:6, 3:6.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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