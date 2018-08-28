Калинская не смогла обыграть Гергес в первом круге Открытого чемпионата США

29-летняя представительница Германии, посеянная на турнире под девятым номером, победила со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:2.
Калинская пробилась в основную сетку через квалификацию.
Во втором круге Гергес сыграет россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее обыграла британку Хитер Уотсон.
19-летняя Калинская занимает 143-е место в рейтинге WTA. Выступление на Открытом чемпионате США по теннису стало для россиянки дебютным и вторым на турнирах серии Большого шлема. Ранее Калинская участвовала только в розыгрыше Открытого чемпионата Австралии (2018), где уступила в первом раунде, проиграв итальянке Камиле Джорджи со счетом 4:6, 3:6.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.