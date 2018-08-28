Встреча российских теннисистов во втором круге US Open завершилась победой Медведева

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:2 в пользу Медведева , который, как и Донской, не имеет номера посева на турнире. Спортсмены второй раз играли друг с другом.

Медведев третий раз выступает на Открытом чемпионате США, Донской — восьмой. В 2016 году он не смог преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку турнира. В 2017 году россиянин проиграл в первом круге канадцу Денису Шаповалову. Таким образом, выйдя во второй круг, Медведев показал свой лучший результат на кортах Нью-Йорка.