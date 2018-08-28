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09:30 (мск), источник: ТАСС

Встреча российских теннисистов во втором круге US Open завершилась победой Медведева

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Евгения Донского в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:2 в пользу Медведева, который, как и Донской, не имеет номера посева на турнире. Спортсмены второй раз играли друг с другом.

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В прошлой встрече победу одержал Донской.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Томми Робредо и греком Стефаносом Циципасом (15).

Медведев третий раз выступает на Открытом чемпионате США, Донской — восьмой. В 2016 году он не смог преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку турнира. В 2017 году россиянин проиграл в первом круге канадцу Денису Шаповалову. Таким образом, выйдя во второй круг, Медведев показал свой лучший результат на кортах Нью-Йорка.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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