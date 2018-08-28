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11:37 (мск), источник: Sport24

В первый день US Open вылетело 7 россиян. Но Даниил Медведев продлил свою уникальную серию

Он выиграл 15 сетов подряд.

Источник: РИА "Новости"

С начала Открытой эры русские теннисисты играли в финалах одиночных разрядов US Open всего 5 раз, победив при этом трижды. Последней участницей решающего матча стала Вера Звонарева 8 лет назад. С тех пор лучшим результатом считается полуфинал Екатерины Макаровой четырехлетней давности.

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Из целой толпы русских девушек в первый день Открытого чемпионата США выиграла только Макарова, она и была фаворитом в матче с Хизер Уотсон.

А Анастасии Павлюченковой статус фаворитки вообще не помог: поражение от шведки Ребекки Петерсон. Спокойно можно было закрыть матч даже в двух сетах. Но томь двойных ошибок, а также слабая реализация брейк-пойнтов — всего 5 из 14. Как итог — 6:1, 4:6, 3:6.

Евгения Родина, выстрелившая на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, на этот раз вылетела сразу. С соперницей не повезло — чемпионка прошлого года Слоан Стивенс. Родина горела 1:6, 2:4, но здесь американка решила помочь. Она просто выключилась на несколько минут, очнулась, уже 4:5. Слоан тут же собралась и взяла три заключительных гейма — 7:5. Экс-первая ракетка мира Трэйси Остин заметила, что Слоан была очень хороша, выглядела расслабленной, так что вряд ли на ней сказывается давление действующего чемпиона.

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Качественно билась Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, но для сенсации ей не хватило запаса физических сил. Она выиграла у 9-й сеяной Юлии Гергес второй сет на тай-брейке, но после этого русскую девушку просто вырубило. 2:6 — в третьей партии.

Сразу же вылетел из турнира прошлогодний четвертьфиналист Андрей Рублев. Удивление, сенсация? Нет. Россиянин сейчас отвратительно готов, последствия травмы дают о себе знать. Он уступил в четырех сетах французу Жереми Шарди. 2:6, 6:4, 4:6, 1:6, хотя в третьем сете вел 4:2. Но что с реализацией брейк-пойнтов — лишь 3 из 12. Как тут выиграть даже у Шарди.

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Один из самых ярких матчей дня выдали ветераны — Светлана Кузнецова и Винус Уильямс. Не зря встречу поставили на арену Артура Эша. Яркие розыгрыши, жуткое напряжение, выплеск эмоций и постоянные колебания счета.

Кузнецова чуть лучше начала, повела с брейком, но инициативу упустила — 3:6. Во втором сете Винус имела огромный перевес 4:1, у нее даже матчболы на приеме были. Но не реализовав их, американка сникла, начала штамповать двойные, и Кузнецова забрала партию — 7:5.

Букмекеры тут же обновили линию, выставив Кузнецову фаворитом, так было и до матча. Но в третьем сете Светлана сразу отдала свою подачу и так и не догнала — 3:6, 7:5, 3:6.

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Главный претендент на победу в турнире Серена Уильямс в эконом-режиме провела первый матч. За 1 час 10 минут она обыграла польку Магду Линнет — 6:4, 6:0. Если сестры пройдут второй круг, то встретятся в третьем. Винус сыграет с Камилой Джорджи, а Серена Кариной Виттхефт.

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Во встрече российских теннисистов Даниила Медведева и Евгения Донского победа досталась первому. Даниил уверенно выиграл в трех сетах — 7:5, 6:4, 6:2. Выход во второй круг стал для Медведева лучшим результатом на кортах Нью-Йорка. Многие эксперты, комментаторы говорили о том, что Дане будет тяжело после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме, где он не отдал ни одного сета, но пока все в порядке. Его впечатляющая серия продолжается — 15 выигранных партий подряд.

Но дальше будет сложней: Медведева ждет юный Стефанос Циципас, один из лучших молодых игроков мира.

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В последней игре дня встретились старые приятели — испанцы Рафаэль Надаль и Давид Феррер. Ранее Давид сказал, что этот US Open станет последним в его карьере: весной следующего года он завершит карьеру. Успешно провести последний турнир в Нью-Йорке Ферреру не удалось: первый сет остался за Надалем, а во втором, ведя в счете 4:3, Давид отказался продолжать из-за травмы бедра. Рафу дальше ждет канадец Вашек Поспишилом, а дальше возможно встреча с Кареном Хачановым.

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Во вторник на US Open наблюдаем за стартом Веры Звонаревой, Дарьи Касаткиной, Марии Шараповой, Роджера Федерера, Новака Джоковича и других звезд.

Владимир Афанасьев

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