В первый день US Open вылетело 7 россиян. Но Даниил Медведев продлил свою уникальную серию

Источник: РИА "Новости"

С начала Открытой эры русские теннисисты играли в финалах одиночных разрядов US Open всего 5 раз, победив при этом трижды. Последней участницей решающего матча стала Вера Звонарева 8 лет назад. С тех пор лучшим результатом считается полуфинал Екатерины Макаровой четырехлетней давности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgpfEVHFGoE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgpfEVHFGoE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья, хочу поделиться с Вами. Вас стало 50 тыс? Большое спасибо, что Вы всегда со мной!!! Dear friends, want to share with you, our 50.000 followers. Thank you so much for all your support!!! #екатеринамакарова #олимпийскаячемпионка #теннис #50тысяч</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/katemakarova1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ekaterina Makarova</a> (@katemakarova1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-23T02:01:12+00:00">22 Мар 2018 в 7:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из целой толпы русских девушек в первый день Открытого чемпионата США выиграла только Макарова, она и была фаворитом в матче с Хизер Уотсон.

А Анастасии Павлюченковой статус фаворитки вообще не помог: поражение от шведки Ребекки Петерсон. Спокойно можно было закрыть матч даже в двух сетах. Но томь двойных ошибок, а также слабая реализация брейк-пойнтов — всего 5 из 14. Как итог — 6:1, 4:6, 3:6.

Евгения Родина, выстрелившая на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, на этот раз вылетела сразу. С соперницей не повезло — чемпионка прошлого года Слоан Стивенс. Родина горела 1:6, 2:4, но здесь американка решила помочь. Она просто выключилась на несколько минут, очнулась, уже 4:5. Слоан тут же собралась и взяла три заключительных гейма — 7:5. Экс-первая ракетка мира Трэйси Остин заметила, что Слоан была очень хороша, выглядела расслабленной, так что вряд ли на ней сказывается давление действующего чемпиона.

Качественно билась Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, но для сенсации ей не хватило запаса физических сил. Она выиграла у 9-й сеяной Юлии Гергес второй сет на тай-брейке, но после этого русскую девушку просто вырубило. 2:6 — в третьей партии.

Сразу же вылетел из турнира прошлогодний четвертьфиналист Андрей Рублев. Удивление, сенсация? Нет. Россиянин сейчас отвратительно готов, последствия травмы дают о себе знать. Он уступил в четырех сетах французу Жереми Шарди. 2:6, 6:4, 4:6, 1:6, хотя в третьем сете вел 4:2. Но что с реализацией брейк-пойнтов — лишь 3 из 12. Как тут выиграть даже у Шарди.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm9OwanFtYj/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm9OwanFtYj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Last practice before 1st round of Us Open ?? #newyork #usopen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/andreyrublev/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andrey Rublev</a> (@andreyrublev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T21:11:50+00:00">26 Авг 2018 в 2:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из самых ярких матчей дня выдали ветераны — Светлана Кузнецова и Винус Уильямс. Не зря встречу поставили на арену Артура Эша. Яркие розыгрыши, жуткое напряжение, выплеск эмоций и постоянные колебания счета.

Кузнецова чуть лучше начала, повела с брейком, но инициативу упустила — 3:6. Во втором сете Винус имела огромный перевес 4:1, у нее даже матчболы на приеме были. Но не реализовав их, американка сникла, начала штамповать двойные, и Кузнецова забрала партию — 7:5.

Букмекеры тут же обновили линию, выставив Кузнецову фаворитом, так было и до матча. Но в третьем сете Светлана сразу отдала свою подачу и так и не догнала — 3:6, 7:5, 3:6.

Главный претендент на победу в турнире Серена Уильямс в эконом-режиме провела первый матч. За 1 час 10 минут она обыграла польку Магду Линнет — 6:4, 6:0. Если сестры пройдут второй круг, то встретятся в третьем. Винус сыграет с Камилой Джорджи, а Серена Кариной Виттхефт.

Во встрече российских теннисистов Даниила Медведева и Евгения Донского победа досталась первому. Даниил уверенно выиграл в трех сетах — 7:5, 6:4, 6:2. Выход во второй круг стал для Медведева лучшим результатом на кортах Нью-Йорка. Многие эксперты, комментаторы говорили о том, что Дане будет тяжело после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме, где он не отдал ни одного сета, но пока все в порядке. Его впечатляющая серия продолжается — 15 выигранных партий подряд.

Но дальше будет сложней: Медведева ждет юный Стефанос Циципас, один из лучших молодых игроков мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm8WvlrngzE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm8WvlrngzE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy with my 2nd title win this year????? Amazing week in @winstonsalemopen ? Thanks everyone for your support ??????// Безумно рад своей второй победе на турнире ATP в этом году????? Спасибо турниру @winstonsalemopen ? и всем за поддержку ??????#lottosport #tecnifibre #tennis #atp250 #usa #winstonsalem #letsgo #for #more</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/medwed33/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Medvedev Daniil</a> (@medwed33) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T13:02:23+00:00">26 Авг 2018 в 6:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В последней игре дня встретились старые приятели — испанцы Рафаэль Надаль и Давид Феррер. Ранее Давид сказал, что этот US Open станет последним в его карьере: весной следующего года он завершит карьеру. Успешно провести последний турнир в Нью-Йорке Ферреру не удалось: первый сет остался за Надалем, а во втором, ведя в счете 4:3, Давид отказался продолжать из-за травмы бедра. Рафу дальше ждет канадец Вашек Поспишилом, а дальше возможно встреча с Кареном Хачановым.

Во вторник на US Open наблюдаем за стартом Веры Звонаревой, Дарьи Касаткиной, Марии Шараповой, Роджера Федерера, Новака Джоковича и других звезд.