В первый день US Open вылетело 7 россиян. Но Даниил Медведев продлил свою уникальную серию
Он выиграл 15 сетов подряд.
Он выиграл 15 сетов подряд.
С начала Открытой эры русские теннисисты играли в финалах одиночных разрядов US Open всего 5 раз, победив при этом трижды. Последней участницей решающего матча стала Вера Звонарева 8 лет назад. С тех пор лучшим результатом считается полуфинал Екатерины Макаровой четырехлетней давности.
Из целой толпы русских девушек в первый день Открытого чемпионата США выиграла только Макарова, она и была фаворитом в матче с Хизер Уотсон.
А Анастасии Павлюченковой статус фаворитки вообще не помог: поражение от шведки Ребекки Петерсон. Спокойно можно было закрыть матч даже в двух сетах. Но томь двойных ошибок, а также слабая реализация
Евгения Родина, выстрелившая на Уимблдоне, где дошла до четвертого круга, на этот раз вылетела сразу. С соперницей не повезло — чемпионка прошлого года Слоан Стивенс. Родина горела 1:6, 2:4, но здесь американка решила помочь. Она просто выключилась на несколько минут, очнулась, уже 4:5. Слоан тут же собралась и взяла три заключительных гейма — 7:5.
Качественно билась Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, но для сенсации ей не хватило запаса физических сил. Она выиграла у 9-й сеяной Юлии Гергес второй сет на
Сразу же вылетел из турнира прошлогодний четвертьфиналист Андрей Рублев. Удивление, сенсация? Нет. Россиянин сейчас отвратительно готов, последствия травмы дают о себе знать. Он уступил в четырех сетах французу Жереми Шарди. 2:6, 6:4, 4:6, 1:6, хотя в третьем сете вел 4:2. Но что с реализацией
Один из самых ярких матчей дня выдали ветераны — Светлана Кузнецова и Винус Уильямс. Не зря встречу поставили на арену Артура Эша. Яркие розыгрыши, жуткое напряжение, выплеск эмоций и постоянные колебания счета.
Кузнецова чуть лучше начала, повела с брейком, но инициативу упустила — 3:6. Во втором сете Винус имела огромный перевес 4:1, у нее даже матчболы на приеме были. Но не реализовав их, американка сникла, начала штамповать двойные, и Кузнецова забрала партию — 7:5.
Букмекеры тут же обновили линию, выставив Кузнецову фаворитом, так было и до матча. Но в третьем сете Светлана сразу отдала свою подачу и так и не догнала — 3:6, 7:5, 3:6.
Главный претендент на победу в турнире Серена Уильямс в
Во встрече российских теннисистов Даниила Медведева и Евгения Донского победа досталась первому. Даниил уверенно выиграл в трех сетах — 7:5, 6:4, 6:2. Выход во второй круг стал для Медведева лучшим результатом на кортах
Но дальше будет сложней: Медведева ждет юный Стефанос Циципас, один из лучших молодых игроков мира.
В последней игре дня встретились старые приятели — испанцы Рафаэль Надаль и Давид Феррер. Ранее Давид сказал, что этот US Open станет последним в его карьере: весной следующего года он завершит карьеру. Успешно провести последний турнир в
Во вторник на US Open наблюдаем за стартом Веры Звонаревой, Дарьи Касаткиной, Марии Шараповой, Роджера Федерера, Новака Джоковича и других звезд.
Владимир Афанасьев