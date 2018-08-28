Украинская теннисистка отказалась говорить для русского канала. А ведь раньше она делала это

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась общаться с русскоязычным журналистом на турнире US Open в Нью-Йорке. «После победы над американкой Сачией Викери в первом круге соревнований, седьмая ракетка мира не стала давать флеш-интервью. Одесситка сказала “Извините, я не могу” и ушла», — написал в твитере комментатор каналов «Евроспорт» Максим Янчевский.

В начале этого года Свитолина свободно общалась с русскоязычной редакцией «Евроспорта» на русском языке во время Открытого чемпионата Австралии, однако сейчас 23-летняя спортсменка, по всей видимости, изменила свою позицию. Хотя не исключено, что ее отказ связан не с политикой, а с другими обстоятельствами, которые пока не обнародованы.

Напомним, что в июле этого года Элина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup. Многие сочли это политическим демаршем, однако спонсор теннисистки Юрий Сапронов заявил, отказ вызван чисто спортивными причинами и желанием лучше подготовиться к американской серии турниров на харде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi9abkgHl3I/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bi9abkgHl3I/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elina Svitolina(@elisvitolina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-19T12:48:16+00:00">19 Май 2018 в 5:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2016 году во время Кубка Кремля в Москве Свитолина заявила, что накануне матча с россиянкой Светланой Кузнецовой в ее адрес поступали угрозы.

— Было очень много плохих сообщений, угроз… — заявила украинка. — Когда мне пишут: «Мы знаем, в каком отеле ты живешь», это, конечно, чересчур. Специальный человек не успевал все это удалять, поэтому я увидела эти сообщения… Обычно пишут гадости после матчей, но там мне уже все равно, потому что есть результат. Тут еще была неприятная история после первой пресс-конференции, там, конечно, все связано с политикой. Но не думаю, что я в чем-то виновата, я просто выхожу играть в теннис. Поэтому было тяжело.

Ранее показательно отказывался общаться с российскими СМИ украинский теннисист Сергей Стаховский. Свой бойкот он объявил в 2014 году из-за недовольства тем, как в Москве освещались события со сменой власти на Украине.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0US_9A_i5Ek?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, через два года Стаховский неожиданно вступился за российских легкоатлетов, которых не допустили до Олимпиады в Рио.

— Считаю, что атлетам, которые не имели отношение к этим допинг-пробам, неправильно запрещать ехать на Олимпиаду, — отметил теннисист. — Если я, к примеру, бегаю на 200 метров и я 4 года готовлюсь Играм. А стоит отметить, что для легкой атлетики Олимпиада — это вершина. И ты готов, и ты хочешь выступать, но ты не едешь только из-за того, что кто-то когда-то сделал что-то неправильно, это несерьезно.

Кстати, на той самой Олимпиаде в Рио украинским спортсменам также было официально не рекомендовано общаться с «российскими средствами массовой дезинформации». Самый неприятный инцидент тогда случился с гимнастом Олегом Верняевым. Корреспондент российского телевидения окликнул Верняева в микс-зоне после соревнований. Тот подошел, но, увидев микрофон с надписью «Россия», тут же демонстративно развернулся и направился в раздевалку, не сказав ни слова.