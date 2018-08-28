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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украинская теннисистка отказалась говорить для русского канала. А ведь раньше она делала это

Свитолина ушла с флеш-интервью на русском языке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась общаться с русскоязычным журналистом на турнире US Open в Нью-Йорке. «После победы над американкой Сачией Викери в первом круге соревнований, седьмая ракетка мира не стала давать флеш-интервью. Одесситка сказала “Извините, я не могу” и ушла», — написал в твитере комментатор каналов «Евроспорт» Максим Янчевский.

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В начале этого года Свитолина свободно общалась с русскоязычной редакцией «Евроспорта» на русском языке во время Открытого чемпионата Австралии, однако сейчас 23-летняя спортсменка, по всей видимости, изменила свою позицию. Хотя не исключено, что ее отказ связан не с политикой, а с другими обстоятельствами, которые пока не обнародованы.

Напомним, что в июле этого года Элина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup. Многие сочли это политическим демаршем, однако спонсор теннисистки Юрий Сапронов заявил, отказ вызван чисто спортивными причинами и желанием лучше подготовиться к американской серии турниров на харде.

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В 2016 году во время Кубка Кремля в Москве Свитолина заявила, что накануне матча с россиянкой Светланой Кузнецовой в ее адрес поступали угрозы.

— Было очень много плохих сообщений, угроз… — заявила украинка. — Когда мне пишут: «Мы знаем, в каком отеле ты живешь», это, конечно, чересчур. Специальный человек не успевал все это удалять, поэтому я увидела эти сообщения… Обычно пишут гадости после матчей, но там мне уже все равно, потому что есть результат. Тут еще была неприятная история после первой пресс-конференции, там, конечно, все связано с политикой. Но не думаю, что я в чем-то виновата, я просто выхожу играть в теннис. Поэтому было тяжело.

Ранее показательно отказывался общаться с российскими СМИ украинский теннисист Сергей Стаховский. Свой бойкот он объявил в 2014 году из-за недовольства тем, как в Москве освещались события со сменой власти на Украине.

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Правда, через два года Стаховский неожиданно вступился за российских легкоатлетов, которых не допустили до Олимпиады в Рио.

— Считаю, что атлетам, которые не имели отношение к этим допинг-пробам, неправильно запрещать ехать на Олимпиаду, — отметил теннисист. — Если я, к примеру, бегаю на 200 метров и я 4 года готовлюсь Играм. А стоит отметить, что для легкой атлетики Олимпиада — это вершина. И ты готов, и ты хочешь выступать, но ты не едешь только из-за того, что кто-то когда-то сделал что-то неправильно, это несерьезно.

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Кстати, на той самой Олимпиаде в Рио украинским спортсменам также было официально не рекомендовано общаться с «российскими средствами массовой дезинформации». Самый неприятный инцидент тогда случился с гимнастом Олегом Верняевым. Корреспондент российского телевидения окликнул Верняева в микс-зоне после соревнований. Тот подошел, но, увидев микрофон с надписью «Россия», тут же демонстративно развернулся и направился в раздевалку, не сказав ни слова.

Правда, этот неприятный поступок в Рио вскоре был сглажен многочисленными совместными селфи российских и украинских олимпийцев, за которые спортсменам с Украины также сильно досталось от националистов и радикалов.

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