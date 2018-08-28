Украинская теннисистка отказалась говорить для русского канала. А ведь раньше она делала это
Свитолина ушла с
Свитолина ушла с
Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась общаться с русскоязычным журналистом на турнире US Open в
В начале этого года Свитолина свободно общалась с русскоязычной редакцией «Евроспорта» на русском языке во время Открытого чемпионата Австралии, однако сейчас 23-летняя спортсменка, по всей видимости, изменила свою позицию. Хотя не исключено, что ее отказ связан не с политикой, а с другими обстоятельствами, которые пока не обнародованы.
Напомним, что в июле этого года Элина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup. Многие сочли это политическим демаршем, однако спонсор теннисистки Юрий Сапронов заявил, отказ вызван чисто спортивными причинами и желанием лучше подготовиться к американской серии турниров на харде.
В 2016 году во время Кубка Кремля в Москве Свитолина заявила, что накануне матча с россиянкой Светланой Кузнецовой в ее адрес поступали угрозы.
— Было очень много плохих сообщений, угроз… — заявила украинка. — Когда мне пишут: «Мы знаем, в каком отеле ты живешь», это, конечно, чересчур. Специальный человек не успевал все это удалять, поэтому я увидела эти сообщения… Обычно пишут гадости после матчей, но там мне уже все равно, потому что есть результат. Тут еще была неприятная история после первой
Ранее показательно отказывался общаться с российскими СМИ украинский теннисист Сергей Стаховский. Свой бойкот он объявил в 2014 году
Правда, через два года Стаховский неожиданно вступился за российских легкоатлетов, которых не допустили до Олимпиады в Рио.
— Считаю, что атлетам, которые не имели отношение к этим
Кстати, на той самой Олимпиаде в Рио украинским спортсменам также было официально не рекомендовано общаться с «российскими средствами массовой дезинформации». Самый неприятный инцидент тогда случился с гимнастом Олегом Верняевым. Корреспондент российского телевидения окликнул Верняева в
Правда, этот неприятный поступок в Рио вскоре был сглажен многочисленными совместными селфи российских и украинских олимпийцев, за которые спортсменам с Украины также сильно досталось от националистов и радикалов.