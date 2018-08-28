Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З1
Янг Бойз2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
29.08
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
29.08
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
29.08
ПАОК
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
23:24 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович вышла во второй круг открытого чемпионата США по теннису

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер рейтинга WTA) победила на старте US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В матче первого раунда против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич (38) Александра проиграла первый сет 2:6, а затем выиграла две партии — 6:1 и 6:2.

Позже Арина Соболенко (20) завершит встречу с американкой Даниэль Коллинс (37).

До этого две белорусские теннисистки успешно провели свои первые поединки — Вера Лапко (72) победила украинку Екатерину Бондаренко (86) — 6:3, 6:3, а Виктория Азаренко (79) взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (56) — 6:3, 7:5.

 Кристина Орбакайте удивила поклонников новыми фото дочки
Фото с упавшим в студии Малаховым покоряет интернет
«СЭ» назвал препятствие для перехода Промеса в «Севилью»
Салах рассказал о трудностях сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018
Украинка отказалась общаться с журналистом из РФ на US Open
Sky Sports: «Реал» нашел замену Криштиану Роналду в Англии
Назначен главный арбитр матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Дортмундская «Боруссия» арендовала нападающего «Барселоны»
«В семью лезть нельзя! Это святое!»: Тихонов ответил Егорову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь