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23:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг US Open

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Встречу с американкой Даниэль Коллинс (37) Соболенко начала очень мощно, выиграв первую партию со счетом 6:0. Затем соперница взяла реванш — 6:4, а в решающем сете Арина вновь добилась успеха — 6:4.

До этого две белорусские теннисистки также успешно провели свои первые поединки — Вера Лапко (72) победила украинку Екатерину Бондаренко (86) — 6:3, 6:3, Виктория Азаренко (79) взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой (56) — 6:3, 7:5, Александра Саснович (33) переиграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич (38) — 2:6, 6:1, 6:2.

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