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08:57 (мск), источник: ТАСС

Южный не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмы

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный из- за травмы отказался продолжать матч с киприотом Маркосом Багдатисом, который состоялся в рамках первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), проходящего в Нью-Йорке.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась в четвертом сете, когда при счете 3:1 в пользу Багдатиса россиянин подвернул стопу и не смог продолжить игру. Киприот выиграл первые две партии (6:4, 6:4), Южный оказался сильнее в третьем сете (6:2). Спортсмены десятый раз играли друг с другом. Багдатис обыграл россиянина в шестой раз.

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Во втором круге киприот сыграет с французом Люкой Пуем, посеянного на турнире под 17-м номером. Багдатис номера посева не имеет.

Южный 16-й раз выступал на Открытом чемпионате США. Лучшим результатом россиянина на этом турнире является выход в полуфинал (2006, 2010).

Для 36-летнего теннисиста US Open стал последним турниром серии Большого шлема в карьере. Ранее он объявил, что завершит выступления в этом году после турнира в Санкт- Петербурге (16—23 сентября).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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