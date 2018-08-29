Южный не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась в четвертом сете, когда при счете 3:1 в пользу Багдатиса россиянин подвернул стопу и не смог продолжить игру. Киприот выиграл первые две партии (6:4, 6:4), Южный оказался сильнее в третьем сете (6:2). Спортсмены десятый раз играли друг с другом. Багдатис обыграл россиянина в шестой раз.

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Во втором круге киприот сыграет с французом Люкой Пуем, посеянного на турнире под 17-м номером. Багдатис номера посева не имеет.

Южный 16-й раз выступал на Открытом чемпионате США. Лучшим результатом россиянина на этом турнире является выход в полуфинал (2006, 2010).

Для 36-летнего теннисиста US Open стал последним турниром серии Большого шлема в карьере. Ранее он объявил, что завершит выступления в этом году после турнира в Санкт- Петербурге ( 16—23 сентября ).