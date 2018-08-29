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09:07 (мск), источник: ТАСС

Встреча российских теннисисток в первом круге US Open завершилась победой Звонаревой

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5 в пользу Звонаревой, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

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Блинкова не имеет номера посева на турнире. Спортсменки ранее ни разу не играли друг с другом.

Во втором круге Звонарева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, посеянной под 26-м номером.

Звонарева в 10-й раз играет на Открытом чемпионате США, Блинкова — второй. Лучшим результатом первой является выход в финал US Open в 2010 году, вторая в своем единственном выступлении остановилась на стадии первого раунда.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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