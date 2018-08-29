Встреча российских теннисисток в первом круге US Open завершилась победой Звонаревой

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5 в пользу Звонаревой, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
Блинкова не имеет номера посева на турнире. Спортсменки ранее ни разу не играли друг с другом.
Во втором круге Звонарева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, посеянной под 26-м номером.
Звонарева в 10-й раз играет на Открытом чемпионате США, Блинкова — второй. Лучшим результатом первой является выход в финал US Open в 2010 году, вторая в своем единственном выступлении остановилась на стадии первого раунда.
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.