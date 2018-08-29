Шарапова обыграла Шнидер и вышла во второй круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу 31-летней россиянки.
Во втором круге Шарапова, посеянная на турнире под 22-м номером, сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстя, которая номера посева не имеет.
39-летняя Шнидер пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
Шарапова в 12-й раз играет на Открытом чемпионате США. Ранее россиянка дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).
Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.