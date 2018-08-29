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09:12 (мск), источник: ТАСС

Шарапова обыграла Шнидер и вышла во второй круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова одержала победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $53 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу 31-летней россиянки.

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Во втором круге Шарапова, посеянная на турнире под 22-м номером, сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстя, которая номера посева не имеет.

39-летняя Шнидер пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

Шарапова в 12-й раз играет на Открытом чемпионате США. Ранее россиянка дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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