Шарапова обыграла Шнидер и вышла во второй круг US Open

«Шарапова продолжает играть, потому что это у нее в крови». Легенда тенниса — о русской звезде

Во втором круге Шарапова , посеянная на турнире под 22-м номером, сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстя, которая номера посева не имеет.

Шарапова в 12-й раз играет на Открытом чемпионате США. Ранее россиянка дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).