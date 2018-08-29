Шарапова вышла во 2-й круг US Open. Но ей создала проблемы 39-летняя теннисистка

Источник: Reuters

Во второй день US Open российские болельщики ждали стартовых матчей Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной, чтобы оценить их шансы на дальние проходы в турнире. Но еще до их выхода пришлось понервничать.

В Нью-Йорке в последние дни августа дичайшая жара и невыносимая влажность. Многим теннисистам во вторник становилось плохо на корте. И главный фаворит мужского турнира Новак Джокович едва не стал жертвой лютой погоды.

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Во втором сете сербу стало настолько плохо, что он начал шататься прямо на корте. Его соперник Мартон Фучович из Венгрии воспользовался ситуацией, выиграл вторую партию. Затем венгр вел 4:2 в третьей, но Новак очнулся. Полотенца со льдом, поход в раздевалку привели его в чувства, и он выиграл 10 геймов подряд. Джокер точно не ждал такого ада в первом круге, его эмоции объяснимы.

Примерно в таких же условиях пришлось провести марафонский матч Дарье Касаткиной. Ее соперница Тимеа Бабош из Венгрии год назад здесь же выжала все соки из Марии Шараповой. Но в последнее время венгерка играла ужасно: 1 победа в 9 матчах. Но все знают, что на быстром покрытии она может быть опасной. Мощное телосложение позволяет ей плотно пробивать. И как раз с такими теннисистками очень не любит играть Касаткина.

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Матч вылился в трехсетовый баттл. В каждой партии Дарья начинала ужасно, проигрывала подачу. Вообще она позволила Бабош добиться 16 брейк-поинтов. Полный мрак. Но чудеса стойкости помогли Касаткиной выжить в этом матче. В первой партии она отыгралась с 1:3, во второй догнала с 1:5, но уступила 5:7, в третьей с 2:4 умудрилась победить 6:4. Американские горки на жаре — такое себе удовольствие. Только под финиш матча температура чуть спала. Дальше русскую надежду ждет еще одна опасная соперница — Александра Саснович из Белоруссии. Сетка у Касаткиной так себе, несмотря на 11-й номер посева.

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А вот Марии Шараповой достались более-менее комфортные условия. Она играла последним запуском. Ее матч начался примерно в 10 вечера по Нью-Йорке. Соперница была проходная — 39-летняя швейцарка Патти Шнидер, надумавшая вернуться после рождения детей. В последний раз Шарапова играла с ней 10 лет назад в Риме.

Но встреча получилась не такой уж простенькой. Букмекеры ожидали, что русская прима выиграет, не затратив более 18 геймов. А в итоге матч едва не докатился до третьего сета.

Разочаровала игра Шараповой на собственной подаче. Все началось с того, что в первых четырех геймах выигрывали принимающие. Шнидер в стартовом сете вообще ни разу свой гейм не взяла, поэтому и уступила 2:6. Во втором Мария вела 5:1, но, наделав кучу двойных (всего 9 за матч), позволила сопернице вернуться в игру. Дело дошло до тай-брейка, где Шарапова не реализовала 3 матчбола, но все-таки закрыла встречу.

Такие мучения против 39-летней Шнидер, которая сейчас не представляет опасности. Да, она левша, но в ее ударах нет мощи, одни вращения с форхенда. Шараповой нужно разобраться с собой, иначе все закончится уже в матче с Сораной Кырстя в четверг.