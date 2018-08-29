Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
11:12 (мск), источник: Sport24

Шарапова вышла во 2-й круг US Open. Но ей создала проблемы 39-летняя теннисистка

Дальше будет еще тяжелее.

Источник: Reuters

Во второй день US Open российские болельщики ждали стартовых матчей Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной, чтобы оценить их шансы на дальние проходы в турнире. Но еще до их выхода пришлось понервничать.

В Нью-Йорке в последние дни августа дичайшая жара и невыносимая влажность. Многим теннисистам во вторник становилось плохо на корте. И главный фаворит мужского турнира Новак Джокович едва не стал жертвой лютой погоды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором сете сербу стало настолько плохо, что он начал шататься прямо на корте. Его соперник Мартон Фучович из Венгрии воспользовался ситуацией, выиграл вторую партию. Затем венгр вел 4:2 в третьей, но Новак очнулся. Полотенца со льдом, поход в раздевалку привели его в чувства, и он выиграл 10 геймов подряд. Джокер точно не ждал такого ада в первом круге, его эмоции объяснимы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примерно в таких же условиях пришлось провести марафонский матч Дарье Касаткиной. Ее соперница Тимеа Бабош из Венгрии год назад здесь же выжала все соки из Марии Шараповой. Но в последнее время венгерка играла ужасно: 1 победа в 9 матчах. Но все знают, что на быстром покрытии она может быть опасной. Мощное телосложение позволяет ей плотно пробивать. И как раз с такими теннисистками очень не любит играть Касаткина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч вылился в трехсетовый баттл. В каждой партии Дарья начинала ужасно, проигрывала подачу. Вообще она позволила Бабош добиться 16 брейк-поинтов. Полный мрак. Но чудеса стойкости помогли Касаткиной выжить в этом матче. В первой партии она отыгралась с 1:3, во второй догнала с 1:5, но уступила 5:7, в третьей с 2:4 умудрилась победить 6:4. Американские горки на жаре — такое себе удовольствие. Только под финиш матча температура чуть спала. Дальше русскую надежду ждет еще одна опасная соперница — Александра Саснович из Белоруссии. Сетка у Касаткиной так себе, несмотря на 11-й номер посева.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Марии Шараповой достались более-менее комфортные условия. Она играла последним запуском. Ее матч начался примерно в 10 вечера по Нью-Йорке. Соперница была проходная — 39-летняя швейцарка Патти Шнидер, надумавшая вернуться после рождения детей. В последний раз Шарапова играла с ней 10 лет назад в Риме.

Но встреча получилась не такой уж простенькой. Букмекеры ожидали, что русская прима выиграет, не затратив более 18 геймов. А в итоге матч едва не докатился до третьего сета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разочаровала игра Шараповой на собственной подаче. Все началось с того, что в первых четырех геймах выигрывали принимающие. Шнидер в стартовом сете вообще ни разу свой гейм не взяла, поэтому и уступила 2:6. Во втором Мария вела 5:1, но, наделав кучу двойных (всего 9 за матч), позволила сопернице вернуться в игру. Дело дошло до тай-брейка, где Шарапова не реализовала 3 матчбола, но все-таки закрыла встречу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такие мучения против 39-летней Шнидер, которая сейчас не представляет опасности. Да, она левша, но в ее ударах нет мощи, одни вращения с форхенда. Шараповой нужно разобраться с собой, иначе все закончится уже в матче с Сораной Кырстя в четверг.

Александр Служаков

 Жена игрока сборной России по хоккею отдыхает в Монако
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
Слухи: Думбия будет играть в примере, ЦСКА купит японца
Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал в Белоруссию
Форвард спустя год хочет покинуть «Арсенал»
Почему молодые российские хоккеисты бегут в США и Канаду
Тренер «Уфы» назвал матч с «Рейнджерс» самым важным в истории
Полузащиту «Динамо» усилит новый португальский вингер
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь