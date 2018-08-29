Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open, Вера Лапко покидает турнир
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сегодня продолжили выступления на открытом чемпионате США в
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сегодня продолжили выступления на открытом чемпионате США в
Вера Лапко (72) также во втором круге играла с бельгийкой Элиз Мертенс (15) и уступила в двух партиях — 2:6, 0:6.
В четверг, 30 августа, Александра Саснович (33) встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (11), Арина Соболенко (20) будет соперничать с другой российской теннисисткой Верой Звонаревой (133).
Сегодня белоруски стартовали в парном разряде. Александра Саснович и Галина Воскобоева из Казахстана проиграли
В состязаниях мужских дуэтов белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд встретятся с