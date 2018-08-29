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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open, Вера Лапко покидает турнир

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сегодня продолжили выступления на открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (79-й номер мирового рейтинга) в 1/32 финала встречалась с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (32) и уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:2.

Вера Лапко (72) также во втором круге играла с бельгийкой Элиз Мертенс (15) и уступила в двух партиях — 2:6, 0:6.

В четверг, 30 августа, Александра Саснович (33) встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (11), Арина Соболенко (20) будет соперничать с другой российской теннисисткой Верой Звонаревой (133).

Сегодня белоруски стартовали в парном разряде. Александра Саснович и Галина Воскобоева из Казахстана проиграли китайско-японскому дуэту Йин-Йин Дуань / Сюко Аояма — 3:6, 1:6. Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове переиграли американско-польский тандем Эбигейл Спирс / Алисия Росольска — 6:4, 6:4. Позже Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя сыграют с хорватско-швейцарской парой Дарья Юрак / Ксения Нолл.

В состязаниях мужских дуэтов белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд встретятся с голландско-новозеландским тандемом Уэс Колхоф / Маркус Дэниэлл.

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